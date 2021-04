La ONCE reparte 200.000 euros en la Plaza Guitarrista Manuel Cano

Ciego total de nacimiento y vendedor de la ONCE desde 2012, Martín ha dado la suerte en su punto de venta ubicado en la plaza Guitarrista Manuel Cano, a la entrada de la parada del Metro, según ha informado en un comunicado la ONCE.

"Lo estoy asimilando, todavía no me lo creo, el ánimo en la calle está bastante bajo, seguro que esto servirá para levantar el ánimo", ha añadido en declaraciones a la ONCE.

El sorteo de este sábado estaba dedicado a la Pedrea del Pan y el Quesillo, una de las fiestas más populares de Palencia, y ha repartido el resto de premios entre Castilla León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana.