L'Ajuntament de Castelló presenta dos projectes de 7,1 milions al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Les regidories de Transició Ecològica i Vivenda de l'Ajuntament de Castelló han presentat dos projectes valorats en 7,1 milions d'euros al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya.

Les manifestacions d'interés presentades per l'Ajuntament al Programa Barris proposen la creació d'un Fons Rotatori Municipal que vaja acompanyant a les comunitats de propietaris en la rehabilitació dels edificis més envellits i la reforma de les vivendes municipals situades en el carrer Bisbe Salinas, segons ha informat el consistori en un comunicat.

"Confiem que aquestes Manifestacions d'Interés ens puguen servir per a atraure inversions públiques del Pla de Recuperació, que té la transició ecològica com una de les prioritats", segons ha indicat el regidor de Transició Ecolócia, Fernando Navarro.

L'edil ha assenyalat que el consum energètic domèstic és el responsable del 26 per cent de les emissions de CO2 en la ciutat i en els últims anys no solament no s'han disminuït les emissions al ritme previst, sinó que s'han incrementat un 7%. "Necessitem invertir per a augmentar l'eficiència energètica, l'autoproveïment energètic i l'accessibilitat", ha afegit.

El 35% de les vivendes de Castelló es van construir abans de 1979, abans del primer Codi Tècnic de l'Edificació, la qual cosa genera que el parc de vivendes de la ciutat siga poc eficient energèticament i poc accessible.

Per la seua banda, la regidora de Vivenda, María Jesús Garrido, ha destacat que el fons de recuperació "pot accelerar l'estratègia de rehabilitació de vivendes municipals". "Ara estem preparant la reforma de 20 vivendes públiques del barri de la Guinea, i amb el finançament aspirem a millorar també l'edifici municipal de Bisbe Salinas, construït fa més de 60 anys i que requereix inversions en l'accessibilitat i instal·lacions energètiques", ha dit.

PROPOSTES

La primera proposta dissenyada per Transició Ecològica planteja un pressupost de 6 milions d'euros que crearia un Fons Rotario Municipal amb el qual l'Ajuntament executaria directament obres en edificis residencials privats actuant com a Agent Rehabilitador i els propietaris participarien amb quotes de rehabilitació, un procediment similar als dels Plans d'Actuació Integrada però dirigit la rehabilitació que es va contemplar en l'última reforma de la Llei d'Ordenació del Territori i que ja s'ha engegat en alguns municipis del país.

Les actuacions van millorar les envolupants tèrmiques, instal·lació d'energies renovables, recuperació d'espais comunitaris i millores en l'accessibilitat. A més, la Manifestació d'Interés incorpora l'avanç en innovació i economia circular en estudiar l'ús de materials de bioconstrucció.

El segon projecte, de la Regidoria de Vivenda i valorat en 1,1 milions d'euros, preveu una reforma integral de 50 vivendes municipals situades en el barri de Grapa de Castelló, en les quals resideixen 200 persones. Les vivendes municipals van ser construïdes en 1959 i, a pesar que s'han dut a terme tasques de manteniment, "presenten una necessitat de rehabilitació en termes d'eficiència energètica i accessibilitat molt gran", ha explicat Garrido.

L'actuació planeja reformes en envolupants, en les instal·lacions tèrmiques, la supressió de barreres arquitectòniques i la instal·lació d'ascensor, a més, també inclou l'ús de materials de bioconstrucció i arquitectura bioclimàtica.