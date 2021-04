Muere Adam Perkins, estrella de Vine y TikTok, a los 24 años

Aunque la aplicación Vine cerró hace unos años hace unos años, ello no quita que muchas de sus estrellas no se reinventasen. Fue el caso de Adam Perkins, un joven que llegó a ser viral y quien continuó con sus pequeños vídeos humorísticos en TikTok. Desgraciadamente, ha fallecido a los 24 años de edad.

Tanto el forense del condado de Los Ángeles en una conversación con E! News como su hermano Patrick a través de las redes sociales han confirmado su fallecimiento el pasado domingo 11 de abril, si bien ninguna de las dos fuentes ha revelado las causas de la muerte.

"Mi hermano Adam murió el domingo 11 de abril", comienza Patrick su extensa y sentida carta de despedida en Instagram. "No sabría ni cómo expresar con palabras todo lo que esta pérdida significa para mí. A menudo me preguntan: '¿Cómo es ser un gemelo?'. Y mi respuesta suele ser: '¿Cómo es NO ser un gemelo?'", añade sobre la condición que le unía a Adam.

"Ser gemelo es uno de los cimientos de mi identidad. Es todo lo que he conocido. Y ahora estoy bregando para poder explicar en nuestro idioma cómo será para mí vivir en este mundo sin él, sin mi mejor amigo", continúa Patrick, quien ha agradecido asimismo a los fans todo el apoyo que le han brindado desde que ha salido a la luz la noticia.

De hecho, muchos antiguos usuarios de la extinta Vine han recuperado el vídeo con el que Adam consiguió hacerse viral. Su "Welcome to Chili's!" entrando en el baño en calzoncillos lo llegaron a ver 26 millones de personas, y ello sin contar las parodias y los remixes que se le hicieron, así como campañas publicitarias, felpudos o incluso una chica se lo había tatuado en la rabadilla, como enseñó en una de sus últimas publicaciones en TikTok, red social en la que no publicaba nada desde octubre.

Tal y como ha rescatado The New York Post, Adam se graduó de la Universidad de Nueva York tras el cierre de Vine y lo hizo con un título en composición musical. Poco después, en 2018, lanzaría su primer álbum, Latch Relay, bajo el nombre Plas Teg. Su exnovio, Kelton Elliott, ha afirmado, de hecho, que a Adam le hubiese gustado que le recordasen por su música, aunque estaba muy orgulloso de aquel pequeño vídeo que lanzó allá por 2015.