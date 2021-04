Dos detinguts per tindre 850 plantes de marihuana en un luxós xalet de Dénia

La investigació es va iniciar davant les sospites dels veïns per la presència d'una persona que no eixia mai de casa i que no desenvolupava activitat laboral alguna amb la qual mantindre la luxosa vivenda. Es tracta d'una vivenda de 400 metres, amb una parcel·la de més de 800, que pareixia habitada per dos homes que eixien "l'imprescindible" a l'exterior.

Aquest xalet estava envoltat de grans aparells d'aire condicionat camuflats en xicotetes casetes de fusta per a no cridar l'atenció. En comprovar el consum elèctric es va detectar una presa de corrent clandestí connectat a la xarxa amb una potència de demanda entre deu i 15 vegades superior a la d'una casa normal, informa la comissaria provincial en un comunicat.

Tot açò, unit al fet que els aires condicionats estaven en funcionament contínuament amb independència de la temperatura exterior, va portar a confirmar les sospites de la plantació de marihuana. Un dispositiu de vigilàncies discretes va aconseguir identificar plenament als dos habitants de la casa.

En el registre es va confiscar tant la plantació com a material elèctric i logístic per al creixement de les plantes i una pistola amb silenciador i tota la seua numeració esborrada.

Els dos sospitosos van ser detinguts dels delictes de trànsit de drogues, tinença il·lícita d'armes i defraudació de fluid elèctric. El Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Dénia va decretar el seu ingrés a la presó.