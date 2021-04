¿Somos más adictos al móvil? Un estudio releva que nuestro consumo sobrepasa las cuatro horas diarias

Es probable que nos hayamos vuelto más adictos al móvil según el paso de los años, pero ¿hasta qué nivel hemos podido llegar para tener el dispositivo todo el día pegado en la mano?

Según un informe que ha realizado la firma de análisis y datos móviles App Annie, las horas promedio del consumo de aplicaciones móviles han aumentado hasta más de cuatro horas al día, lo que equivale a una subida del 30% respecto a los dos años anteriores.

En los tres primeros meses de este 2021, los países que superaron las cuatro horas de consumo fueron Estados Unidos, Turquía, México e India. Además, el último país mencionado obtuvo unos datos elevados porque los consumidores pasaron el 80% del tiempo en apps.

Debemos tener en cuenta que el estudio realizado por App Annie solo analizó el tiempo dedicado en los dispositivos Android, a pesar de que Nielsen (empresa de información y medición de mercado) realizó otro estudio sobre el consumo de móvil para lograr un muestreo representativo.

Resulta complicado averiguar qué aplicaciones pueden estar impulsando el consumo del móvil, aunque las aplicaciones que tienen más descargas y encabezan la lista son TikTok, YouTube y Facebook. Sin embargo, App Annie ha empezado a rastrear las apps que tienen más picos de descargas en los últimos meses, ya sea para Android o iOS.

¿Qué aplicaciones han notado un aumento?

En el primer trimestre de 2021, las aplicaciones de mensajería segura como Signal y Telegram notaron un fuerte aumento en los mercados occidentales. Por otro lado, destacaron las apps de inversión y comercio gracias al aumento de descargas en Coinbase, Binance, Upbit, PayPay y Robinhood

Clubhouse no se quedó atrás y también apareció en el ranking de las listas de descargas. Asimismo, TikTok tuvo gran influencia sobre las aplicaciones de vídeo.

En el ámbito de las apps de videojuegos destacan High Heels de Rollic, Project Makeover, DOP 2: Delete One Part, Phone Case DIY y Crash Bandicoot: On the Run.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.