El cabreo de Dani Martínez con los que se saltan los cierres perimetrales: "Al menos no lo subas a las redes sociales"

Cualquiera que tenga redes sociales habrá observado un curioso fenómeno estos días: a pesar de los cierres perimetrales de todas las comunidades autónomas, muchos de sus conocidos están en lugares que no son su residencia habitual.

Esto no le pasa solo a la gente anónima, también a algunos famosos como el humorista y presentador Dani Martínez, que ha visto en sus redes sociales a demasiada gente en la playa y otros lugares, por lo que ha acabado por expresar su enfado en Twitter.

"Ya que te has saltado el perímetro y te has ido a otra comunidad a esquiar, a la playa, al goce y al disfrute... al menos no lo subas a las redes sociales para que los que cumplimos las normas no nos sintamos gilipollas", reclamaba Dani Martínez.

Y acababa con una petición: "Ya que miramos por ti, mira tú por nosotros", exigía, pues los que cumplen las normas ayudan a mantener baja la tasa de contagio, protegiendo a todos los demás, incluso a los que se creen más listos e incumplen las normas.

En poco tiempo el tuit conseguía cerca de 3.000 retuits, lo que podría demostrar que el fenómeno del conocido vacacionando no es tan inusual como podría parecer.