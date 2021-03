Cvirus.- Puig davant la manca de vacunes: "Cada dia que passa anem a un ritme inferior del que ens agradaria"

"Cada dia que passa anem a un ritme inferior del que ens agradaria, però anem avançant", ha defès després d'una visita a les instal·lacions de l'empresa Stadler. Hui dimecres i demà dijous continua la vacunació dels treballadors de centres educatius.

Després d'aquest "assaig", amb la primeres dosis d'AstraZeneca per al personal docent, Puig ha insistit que la Comunitat té capacitat per a vacunar tota la ciutadania quan siga possible. "En la mesura que tinguem més garantit el subministrament, començarem la vacunació massiva", ha promès.

Però ha recordat que la "recurrent" falta de dosi impedeix començar a l'abril la vacunació general de la població com estava previst, per la qual cosa ha exigit que es garantisca "la màxima afluència de vacunes".

La previsió de la Conselleria de Sanitat és que en els pròxims dies reben dosis al voltant de 60.000 valencians i que "almenys" reben una tots els majors de 80 anys de la Comunitat.

A partir d'ací, Puig ha cridat a combinar el compliment de les restriccions amb l'"ofensiva" que suposa la vacunació, amb l'objectiu d'arribar al principi de l'estiu en "una situació epidemiològica molt positiva per a intentar reactivar l'economia i, en definitiva, la vida de les persones".

Posteriorment, després de mantindre una reunió amb el president de la Diputació de Castelló, José Martí, Puig ha assenyalat sobre els canvis de criteri en l'administració de la vacuna d'AstraZeneca que "l'actiu més important per a superar la pandèmia és la vacunació, "doncs cada dia que passa i hi ha una persona més vacunada és la que es trau de l'espai del possible contagi".

Sobre aquest tema, ha apuntat que les vacunes aprovades per l'Agència Europea del Medicament tenen l'autorització per a ser administrades. "Nosaltres farem els que ens diguen les autoritats sanitàries", ha afegit.

"SEGUIMENT ESTRICTE"

No obstant açò, ha destacat que "es mira amb un seguiment estricte tot el que puga esdevindre de les reaccions de les vacunes". "Nosaltres creiem que les autoritats científiques fan el que estimen més oportú per a la ciutadania, per la qual cosa hem de continuar el procés de vacunació mentre no diguen el contrari els que han autoritzats les vacunes", ha dit.

Puig ha especificat que a partir de la setmana pròxima es començarà a vacunar amb AstraZeneca la gent de 65 anys cap avall i creu que en deu dies podran estar vacunades, almenys amb una dosi, el cent per cent de les persones majors de 80 anys.

D'una altra banda, ha indicat que no es canviarà cap mesura restrictiva fins que passen les vacances de Pasqua i, posteriorment, "es valorarà la situació i es prendran les mesures corresponents". "No cal generar debats respecte a una mesura en concret i no podem marejar la ciutadania", ha conclòs.

PERSONAL UNIVERSITARI

Respecte a la vacunació de la comunitat universitària, el president ha recordat que hi ha molts sectors de la població que són essencials i que encara no estan vacunats, per la qual cosa ha demanat "comprensió". "Nosaltres el que fem és complir amb el que decideix el Consell Interterritorial de Sanitat, que ha plantejat una sèrie de grups, i són als qui des de la Generalitat procedim a la vacunació", ha subratllat.

"El que intentem és accelerar la vacunació massiva perquè, a través de les edats, és on es pot actuar amb major justícia i equitat", ha apuntat Puig.