¿Cómo son las oposiciones de Educación?

Ser profesor es el sueño de miles de personas desde muy pequeñas. La mayoría de veces por vocación y otras por las ventajas que ofrece uno de estos puestos, miles de aspirantes deciden cada año presentarse a las plazas ofertadas en las categorías de Maestros de Primaria y Profesores de Secundaria ¿Quieres conocer más sobre estas oposiciones, cómo son y qué ventajas tienen? No te pierdas este artículo.

¿Cuántas plazas de Educación hay?

En primer lugar, es necesario destacar que las oposiciones de Educación son de carácter autonómico y que por tanto el número de plazas y convocatorias depende de las diferentes comunidades. Esto de entrada ya ofrece ventajas, como la posibilidad de presentarte a unas oposiciones en tu propia comunidad y no tener que ir muy lejos de casa. Esto no quiere decir que no puedas presentarte a una convocatoria de fuera de tu comunidad. Evidentemente, el número de plazas varía en función de la comunidad y sus necesidades, pero en número de plazas en todas ellas sigue siendo muy elevado. A pesar de convocarse por comunidades, las pruebas que se realizan no difieren unas de otras.

Como segundo punto, estas oposiciones se dividen en una gran diversidad de puestos, que parten desde dos grandes especialidades: Maestros de Primaria y Profesores de Secundaria. Estas a su vez, por supuesto, cuentan con varias especialidades: Maestros de inglés, Profesores de Lengua y Literatura, etc. Como podemos observar, hay puestos para todo tipo de estudios.

Además, la frecuencia con las que estos puestos se convocan es también reseñable: todos los años hay convocatoria, alternando Profesores de Secundaria y Maestros de Primaria. Esto quiere decir que, si este año se convocan plazas de Profesores, el año siguiente lo harán los de Maestros, y así sucesivamente.

¿Cómo son las pruebas de Maestros y Profesores?

Las pruebas de las oposiciones de Magisterio, o Maestros de Primaria, están de manera habitual divididas en dos partes diferenciadas y eliminatorias. La primera parte consiste en completar un ejercicio práctico para determinar que el aspirante posee las habilidades adecuadas para el puesto y el desarrollo de un tema a elegir de entre un número extraído al azar.

La segunda parte es la que más quebraderos de cabeza suele suscitar entre los aspirantes y se conforma de presentación y defensa de una programación didáctica, y de la preparación y exposición de una unidad didáctica. En el caso de las oposiciones de Profesores de Secundaria , con la salvedad del temario de cada especialidad, las pruebas son las mismas.

Pero, ¿Qué es una programación didáctica? Se trata de un documento que se elabora cada curso escolar en el que se refleja la planificación de tareas para la consecución de unos determinados objetivos docentes. Es una programación del proceso enseñanza-aprendizaje.

Y la otra parte es ¿Cómo se elabora una Programación Didáctica? Esta programación deberá hacer referencia al currículo vigente de la Comunidad Autónoma donde se quiera opositar y evidentemente, también a la especialidad a la que se quiere optar. En ella se especifican los contenidos, objetivos, criterios de evaluación y metodología a emplear. En las bases de la convocatoria también estarán indicados los formatos necesarios y la extensión, que oscila normalmente entre los 50 o 60 folios.

7 ventajas de ser docente

Dedicarse a la docencia, especialmente en el sector del empleo público, cuenta con numerosas ventajas. Aquí te vamos a exponer algunas:

-Contarás con un empleo estable: la gran ventaja de cualquier puesto de empleo público es la estabilidad. En la mayoría de ocasiones, significa conseguir un trabajo para toda la vida.

-Realización personal: como comentábamos, se trata de una profesión principalmente vocacional, por lo que resulta muy satisfactorio desempeñar un trabajo consistente en la educación de los más jóvenes, formándolos para un futuro.

-Vacaciones: esta es una de las principales ventajas. Al coincidir con el calendario laboral, los docentes suelen tener más festivos en el año y dos meses de vacaciones en verano, algo muy valorado por cualquier aspirante a un puesto de trabajo.

-Conciliación y vida familiar: los docentes, de forma general, no tienen que preocuparse por los horarios escolares, ya que coinciden con sus hijos y la conciliación en este sentido es óptima.

-Desarrollo y aprendizaje constante: los avances tecnológicos y científicos no cesan, y por tanto la docencia y los métodos también cambian. Esto obliga y permite a la vez al docente a estar en un proceso de aprendizaje constante, al igual que los alumnos.

-Un trabajo anti-rutina: el aburrimiento no es común en el trabajo de Maestro de Primaria o Profesor de Secundaria. Se trabajan con muchos grupos y personas diferentes, lo cual supone muchas situaciones y retos diferentes.

-Libertad: dentro de unos parámetros, un profesor o un maestro puede elegir su propio método para enseñar. No se trata de un trabajo con la supervisión constante por parte de un jefe.

Cómo aprobar oposiciones de Educación

Preparar unas oposiciones de Maestro de Primaria o de Profesor de Secundaria puede ser una tarea caótica si no sabes cómo. Frecuentemente, es necesario contar con una academia de oposiciones que guie durante el proceso y resuelva todas las dudas que puedan surgir.

