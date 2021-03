El alcalde de Manacor se reúne con el comité de empresa de Majorica y representantes de Majolaperla

Según ha informado el Ayuntamiento de Manacor en nota de prensa, Oliver se ha reunido este martes con los representantes del comité de empresa de Majorica, afectados por el concurso de acreedores de la empresa perlera.

Los trabajadores han transmitido sus inquietudes al alcalde, quien se ha comprometido a defender que la empresa ganadora del concurso de acreedores garantice el mantenimiento del máximo número de lugares de trabajo, así como la producción, fabricación y comercialización en Manacor.

Después de este contacto con los trabajadores, Oliver también se ha reunido con representantes de Majolaperla, empresa propiedad del francés Gregorie Augustin Bontoux, y que el administrador concursal ha situado como favorita para hacerse con la propiedad de Majorica.

En el encuentro, el alcalde del municipio de Manacor ha compartido la preocupación de los trabajadores y del Ayuntamiento respecto a la posibilidad que Majorica destruya empleos, deslocalice los procesos de producción y fabricación y cierre las tiendas del municipio.

Por su parte, los representantes de Majolaperla han avanzado su intención de mantener abierta la tienda de Manacor, así como el compromiso de llevar a cabo un plan de readmisión de trabajadores en caso de que en un futuro aumente la producción.

"Manacor no se puede entender sin Majorica y Majorica no se puede entender sin Manacor. El Ayuntamiento trabaja para que la empresa que se haga con la propiedad de Majorica no se vaya a producir fuera y haga un ejercicio de responsabilidad y no haga despidos", ha afirmado Oliver.

Cabe recordar que, en el pleno del mes de marzo, el Ayuntamiento de Manacor aprobó, por unanimidad, una moción en apoyo de lostrabajadores de Majorica.

Por ello, los esfuerzos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manacor se centran desde hace semanas en defender el mantenimiento de los centros de producción y comercialización de la perlera, así como el mantenimiento del máximo número de trabajadores.