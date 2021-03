Ayuso afirma que hablar de "turismo de borrachera" con la llegada de franceses a Madrid es "xenofobia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes que en la región no hay "turismo de borrachera", sino que es cultural, y que llamarlo así es “xenofobia”.

"Se ven fotos y vídeos de fiestas de franceses. Primero, hay que ver cuántas. Hay que ver también a qué horas porque Madrid a las once cierra todo, por tanto, no se puede trasladar la idea de que Madrid ahora mismo es turismo de borrachera, algo que es insensato", ha señalado Ayuso en su intervención en la sede de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), donde ha expuesto sus propuestas económicas a los empresarios madrileños.

Mientras se cumplan las normas sanitarias no podemos criminalizar a quien nos visita.



Llamar “turismo de borrachera” a los franceses es xenofobia.



El Gobierno de España, que tiene las competencias de seguridad y fronteras, tiene que ejercerlas. pic.twitter.com/ThmBD3lUrz — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 29, 2021

Para la mandataria madrileña, "si se estudia cuánto gasto están aplicando nuestros turistas a los museos o comercios de Madrid se verá que el turista no solo viene a emborracharse. Es un comentario de tinte xenófobo y muy ofensivo".

Ayuso sale de esta manera al paso de las críticas por las medidas en Madrid. Insiste en el argumento de los últimos días de que los turistas no vienen a Madrid porque los bares y restaurantes estén abiertos y con pocas restricciones, sino porque “vienen a disfrutar de los museos y la oferta cultural de la capital”.

De hecho, según la dirigente popular, la culpa de que se produzcan esas imágenes es del Gobierno central, ya que son suyas las competencias policiales para poder evitar las fiestas ilegales.

"La entrada de todos esos ciudadanos, vengan de Francia o de donde sea, le compete al Gobierno de España, no al de la Comunidad de Madrid”, ha subrayado.

Según Ayuso, lo que no va a hacer la Comunidad es que “paguen justos por pecadores” y cerrarlo todo para “arruinar a los ciudadanos”. “No sé cuántas veces más habrá que demostrar que así no se acaba con el virus", ha manifestado.

Ayuso achaca los rebrotes al cierre perimetral

Además, la presidenta ha vinculado esta saturación de bares, restaurantes y calles en Madrid al cierre perimetral de la región durante los últimos días, debido a la alta densidad de población en un territorio pequeño.

Madrid es ya la tercera comunidad con mayor incidencia acumulada por detrás de Ceuta y Melilla, algo que la líder regional también ha achacado a las medidas del Gobierno. "Ya lo advertí: cerrando, los contagios suben", ha insistido.

La presidenta ha hecho hincapié en que el virus tiene sus ciclos ascendentes y descendentes, "de ocho semanas de subida y ocho semanas de bajada", y todas las comunidades, "aunque llegaran a asfixiar al último empresario cerrándolo todo al cien por cien", no se librarían de que el virus volviese "a subir". Para Ayuso, no se puede poner el foco solo en Madrid.

A su vez, la ‘popular’ ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “abandonar España a su suerte durante la pandemia desde el verano pasado" y ha criticado que no haya habido ni gestión ni estrategia por su parte.

"Si encierran a la Comunidad de Madrid, si siguen los toques de queda y si los ciudadanos no pueden recibir visitas en sus domicilios... díganme que pueden hacer los ciudadanos", se ha preguntado.

Controles en el aeropuerto

En este punto, Ayuso ha recordado que no existe un control efectivo en el aeropuerto de Barajas y ha recalcado que no hay un solo informe de cuántas PCR se han presentado, o si las han mostrado en papel o en móvil. "¿Alguien ha visto alguna vez un informe de lo que está haciendo el Gobierno de España con el aeropuerto? No, porque no lo hay", ha concretado.

Del mismo modo, la mandataria ha señalado que se le debe dar la misma importancia a los turistas que llegan desde Francia como a los que venían de Reino Unido o de Sudáfrica. "No ha habido control en ningún momento. Lo que no podemos ahora es pretender que sea el comercio madrileño el que pague la falta de prevención y de estrategia a nivel nacional", ha trasladado.