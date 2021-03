La Policía denuncia a 133 personas por incumplir las medidas Covid

20M EP

NOTICIA

La Policía de Santander ha denunciado este fin de semana a un total de 133 personas por incumplir las medidas contra el Covid, la gran mayoría de ellas por no usar mascarilla obligatoria -55- y por no respetar el toque de queda -43-, vigente ahora desde las once de la noche y hasta las seis de la madrugada.