Cvirus.-El Puerto refuerza los controles para evitar concentraciones e incumplimientos en Semana Santa

La edil recuerda que estamos en el nivel 2 de alerta sanitaria por la pandemia originada por el coronavirus y es de obligatorio cumplimiento tanto los aforos como las distintas medidas que están decretadas para evitar contagios.

En un comunicado, Peris explica que se está procediendo al cierre de locales que no cumplen la normativa o que carecen de la documentación pertinente, tras varias multas y al no contar en varios casos con licencia de apertura, vender alcohol a menores y no guardar medidas anticovid. Igualmente, se está sancionando a todas aquellas personas que no cumplen con las normas establecidas.

Además de los controles de refuerzo, Peris señala que se están realizando controles policiales diarios tanto en la estación de tren, como entradas de la ciudad y llegada de autobuses para detectar posibles entradas indebidas en la ciudad, ya que durante toda la Semana Santa y hasta el 9 de abril está prohibido, salvo causa justificada, la movilidad fuera de la provincia.

Advierte que la ratio por actas de denuncia por infringir la normativa Covid por habitante en El Puerto es "la más alta de toda la provincia, según datos oficiales de la Policía Nacional, que están haciendo un trabajo excepcional en colaboración con la Local para proteger El Puerto de Santa María".

Desde el Ayuntamiento, el equipo de gobierno quiere transmitir un mensaje a todos los portuenses de tranquilidad, ya que el número de controles e identificados en El Puerto es "altísimo, muy por encima de otras localidades, indicando que "gracias a la suma de esfuerzos entre Policía Nacional y Local se están controlando todas las zonas con mayor concentración de personas para velar por la Salud pública de los portuenses y con el fin de contener una cuarta ola del Covid".

Por último, pide ser cautos y no bajar la guardia "bajo ningún concepto, ya que el virus en El Puerto en este momento tiene una incidencia muy baja y tenemos que esforzarnos todos con máximo compromiso y responsabilidad para que se siga manteniendo así a pesar de la ampliación del toque de queda y la apertura de horarios y movilidad provincial".