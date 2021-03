El nuevo alcalde de Murcia anuncia una auditoría para ver "lo que se esconde en los cajones" del Consistorio

En una entrevista concedida a Onda Regional recogida por Europa Press, Serrano recuerda que la Policía también está investigando estas cuestiones. Su objetivo es que el Ayuntamiento sea, "cuanto antes", lo "más transparente posible".

"Para trabajar tenemos que ser transparentes", según Serrano, quien apuesta por convertir a Murcia en un "municipio de cristal" para que los vecinos y vecinas "puedan ver cómo se trabaja por ellos". Sobre todo, lo más importante a su juicio es que sepan "en qué se gasta el dinero de sus impuestos".

Serrano ha explicado que ha recuperado fuerzas desde este jueves y esperar empezar a solucionar los problemas que tiene por delante. "Lo primero son los problemas burocráticos y empezar a despejar los trabajos que va a llevar a cabo cada concejal y concejala, y que no pare el municipio ni un segundo", ha afirmado.

Al ser preguntado por si los dos años que quedan de legislatura es tiempo suficiente para convencer a los ciudadanos, Serrano ha puesto énfasis en sus ganas de "trabajar" y de "cambiar cómo se hacen las cosas en el municipio", lo que les va a dar "mucha fuerza" para intentar hacer en este periodo lo que se tenía que haber hecho en cuatro años.

Asimismo, ha puesto en valor que cuenta con un equipo de personas "muy preparadas, profesionales y sin lastre que tienen mucha gana de trabajar", por lo que cree que es un "gran revulsivo" para intentar ir haciendo las cosas "a mayor celeridad" e intentar sacar al municipio de la crisis que ahora está marcada por la pandemia.

Ahora mismo, ha señalado que se encuentra con un municipio en el que un tercio de la población está "al borde de la exclusión social", lo que es lo "más importante" para su nuevo Gobierno. Esto hará que establezca unas prioridades que pasarán "por estas personas que están en paro, personas que han tenido que cerrar la persiana de su negocio, los niños que necesitan ayuda o, incluso, personas mayores".

"Ahí es donde vamos a empezar a poner el primer foco", según Serrano, quien sostiene que "no podemos dejar que nadie quede atrás con esta pandemia, y ese es nuestro primer objetivo".

COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Al ser preguntado por el reparto de competencias, Serrano ha admitido que todavía no se han sentado a definirlo claramente, aunque sí ha explicado que está "avanzado", aunque "quedan flecos que hay que terminar de recortar para que quede todo perfecto y todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en cada momento".

Ha asegurado que este viernes van a abordar este tema para perfilarlo a lo largo de la mañana y de la tarde con el fin de dejarlo "prácticamente hecho". No obstante, ha considerado que antes del lunes estará confeccionado el Equipo de Gobierno.

"Estamos en un gobierno de coalición con Cs", según Serrano, quien recuerda que los cuatro ediles de la formación naranja ya tenían responsabilidades cuando estaban en el Equipo de Gobierno del PP, "tienen experiencia en ese trabajo y prácticamente la mayoría de ellos llevarán parte del trabajo que ya tenían hecho". Ha justificado este hecho porque esto supone que no tengan que empezar de cero porque ya conocen esa parte de la administración.

Quedan por definir las competencias de los que no han estado antes en el Equipo de Gobierno, según Serrano, quien anuncia que se estudiarán cómo se reparten el resto de responsabilidades a los demás concejales para que puedan empezar a "tomar cartas en el asunto". Ha asegurado que no van a perder "ni un segundo".

Al ser preguntado por si es posible un futuro entendimiento con el PP, Serrano ha avanzado que su misión como alcalde de todos los murcianos y murcianas es "intentar abrir puentes con todas las formaciones políticas".

"Está claro que Vox manifestó clarísimamente que va a estar a la contra y que no nos van a apoyar", según Serrano, quien explica que, no obstante, si esta formación presenta alguna moción con "sustento" y que pueda mejorar la vida de los murcianos, no tendrá "ningún problema" en asumirla.

"Ahora bien, si lo que quieren establecer es esa política que nos están diciendo todos los días del 'pin parental' y de que se rompe España, son cuestiones que creo que nadie entiende en el municipio de Murcia, en este caso", según Serrano, quien ha reconocido que no coincide con ellos y están en las "antípodas" ideológicas.

En lo que respecta al PP, cree que lo mejor es "entendernos y dialogar" porque "esa es la mejor forma de llegar a acuerdos". Así, cree que "por supuesto" llegarán a acuerdos con el PP, con Ciudadanos y con Podemos.

En cuanto a la formación morada, ha recordado que han prestado el apoyo de sus dos concejales, con una actitud de "mucha confianza" al entender que había "problemas comunes que hay que atajar" y coincidían en que la única solución era la moción de censura.

LAS PEDANÍAS, "LAS GRANDES OLVIDADAS"

Ha lamentado que las pedanías son las "grandes olvidadas del PP", pero para él tienen una importancia "muy grande" porque ahí es donde vive ""más de la mitad de la población". Sin embargo, lamenta que tienen "muchos déficits de infraestructuras y de servicios que hay que corregir".

"En el municipio tenemos territorios de primera, de segunda y hasta de tercera categoría", según Serrano. Por ejemplo, ha criticado que el transporte "clama al cielo" porque, aunque funciona bien dentro del casco urbano, "nos encontramos cada día con autobuses abarrotados o que no se detienen en alguna de las paradas".

"Esto hay que cambiarlo porque tenemos que crear un transporte público que sea lo principal, no una cosa de pobres como hasta ahora", según Serrano, quien se propone que la población evite coger el vehículo particular y que Murcia deje de ser "uno de los municipios más contaminados del país".