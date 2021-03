Justin Bieber confiesa en qué parte del cuerpo nunca se hará un tatuaje

El archiconocido cantante canadiense, Justin Bieber, ha sacado disco hace tan solo unos días. El viernes pasado ponía en el mercado Justice, álbum que preparó, sin que sus fans lo intuyeran, durante el confinamiento, en los primeros estadios de la pandemia.

Pero no es solo la música lo que muchos de sus seguidores aprecian de él. Y es que con el paso del tiempo el artista, que se dio a conocer siendo prácticamente un niño, ha madurado y en el proceso ha ido añadiendo tatuajes a su piel.

En algunas fotos y vídeos puede verse cómo tiene todo el torso y los brazos marcados para siempre con dibujos. No obstante, hay una parte de su cuerpo que no está tatuada y que la estrella no tiene pensado tatuarse nunca.

Efectivamente, se trata de sus manos. En una entrevista para la emisora de radio SiriusXM, Bieber afirmó: "Me prometí a mí mismo que no me haría tatuajes en las manos. Quiero ser capaz de ponerme un traje de chaqueta y evitar que se vean los tatuajes. Creo que las manos son uno de los pocos lugares que me quedarían por tatuar, junto con los pies y mis piernas".

Para los que pensaran que el joven había perdido el juicio con los tatuajes esto ha quedado desmentido, ya que, como él mismo afirma, tiene sus líneas rojas en este tema. Por otro lado, también confirmó que no se arrepiente de ninguno de sus tatuajes.

En el vídeo se ve cómo van borrando los tatuajes de su torso y sus brazos con maquillaje. Quizá no solo haya influido un tema de etiqueta, sino lo arduo de tener que borrarse todos sus tatuajes para una campaña publicitaria como esta.