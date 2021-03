Una concursante de 'American Idol' se desmaya tras su actuación y tiene que ser trasladada de urgencia al hospital

Funke Lagoke, concursante de American Idol, se desplomó cuando el jurado se disponía a dar el veredicto sobre su actuación, teniendo que ser trasladada de urgencia al hospital, donde fue tratada y, afortunadamente, dada de alta.

La joven interpretó la canción Tell Him, de Barbra Streisand y Celine Dion, junto con su compañera, Ronda Felton. Una actuación que no pudo ser valorada con normalidad y que dejó un sabor de boca amargo, pues Lagoke se desmayó de manera fulminante sobre el escenario.

Tal y como se comprueba en las imágenes del programa, que decidió emitir este incidente, la artista se dio un fuerte golpe en la cabeza, quedándose tendida sobre el suelo. El jurado se quedó asombrado ante lo ocurrido, y la joven fue atendida rápidamente por el equipo de American Idol.

Funke "fue tratada por deshidratación y dada de alta del hospital" poco después de lo ocurrido, según informaron desde el talent show, apuntando que la caída le ocasionó algunas heridas faciales.

Finalmente, tanto ella como su compañera recibieron el aprobado de los jueces, entre los que se encontraba la cantante Katy Perry. De esta manera, ambas concursarán la siguiente fase del espacio de ABC.