Detingut un jove a Elx per agredir en el carrer un altre home per ser de nacionalitat diferent a la seua

En concret, l'acusat, sobre el qual pesava una reclamació judicial de cerca i detenció, va provocar corts en el cap i mai a la víctima amb un objecte punxant, que va reconéixer que havia sigut una clau, segons ha informat la Regidoria de Seguretat en un comunicat.

Els fets van ocórrer divendres passat quan diverses dotacions policials van ser mobilitzades sobre les 19.30 hores davant l'avís d'una agressió en ple carrer. A la seua arribada, es van trobar a la víctima amb ferides sagnants i corts en el cap i bescoll, motiu pel qual es va requerir assistència sanitària urgent.

Una vegada atès, l'afectat va explicar als efectius que no coneixia de res l'agressor i va assenyalar que la disputa es va iniciar quan l'acusat li negava la seua presència en el lloc per ser de nacionalitat diferent a la seua. Per açò, va traure un objecte punxant i va començar a agredir-li. No obstant açò, la víctima va aconseguir fugir abans de patir ferides de major consideració.

Finalment, a través de la informació recaptada per testimonis presencials i després de la consulta de dades, una dotació UTE (Unitat Territorial) de Policia Local va localitzar i va identificar el presumpte agressor en Urgències de l'Hospital General quan va acudir per les ferides de la renyina.

En eixe moment, el jove va admetre als agents els fets i va indicar que hauria utilitzat una clau per a agredir l'altra persona. A més, com van poder comprovar els agents, existia una reclamació judicial de cerca i detenció cap al sospitós dictada per un Jutjat penal. L'home ha sigut detingut i traslladat a dependències policials.