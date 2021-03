Irene Rosales enseña uno de los baños de su casa: "Nunca lo habíamos usado"

Irene Rosales ha mostrado a sus seguidores de Instagram cómo es uno de los rincones más íntimos de su casa: un cuarto de baño que han estrenado recientemente, tal y como ella misma ha reconocido en sus stories.

La tertuliana de Viva la vida ya enseñó el pasado verano la reforma de su jardín y, esta vez, ha decidido enseñar un nuevo lugar de la casa unifamiliar en la que vive junto a su marido, Kiko Rivera, y sus hijos en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla.

El domicilio, en el que llevan viviendo más de cinco años, tiene dos plantas y dispone de cinco habitaciones y tres baños. Sin embargo, uno de ellos no lo habían utilizado todavía.

"Llevo viviendo en esta casa cinco años y este es uno de los baños. No lo habíamos utilizado hasta ahora", ha confesado la modelo.

Irene Rosales enseña uno de los baños de su casa. INSTAGRAM

El pequeño aseo está alicatado en tonos blancos y el suelo es de color tierra. La influencer le ha dado un giro al instalar una mampara transparente con los perfiles de color negro.

"Por fin me he decidido y he colocado esta mampara. Estoy muy contenta con el resultado", ha admitido Rosales.