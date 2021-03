Así era la esperada hoguera de Carlos contra Diego, eliminada por Telecinco

Era uno de los cara a cara más esperado de las inéditas hasta la fecha hogueras de los solteros en La isla de las tentaciones, pero, finalmente, Mediaset decidió eliminar toda aquella imagen en la que el protagonista fuera Carlos.

Horas antes de que se emitiera el programa, Mediaset y la productora del programa, Cuarzo Producciones, emitieron un comunicado aclarando "que los hechos investigados que lo relacionan (a Carlos Algora) con la presunta comisión de un delito en su ámbito privado no tienen relación con La isla de las tentaciones", que se grabó el pasado mes de agosto.

Sin embargo, han decidido "eliminar" la "presencia" del joven.

Eso se tradujo en que, en el programa de este miércoles, los espectadores quedaran privados de una de las tramas principales de la edición -la relación de Carlos con Lola, novia de Diego- y el esperado cara a cara entre los varones.

SPOILER: HOGUERA DE CARLOS.

Lo subo porque no creo que la pongan en la tele, ya que han quitado muchísimas escenas.

Parte 1. #LaIslaDeLasTentaciones10pic.twitter.com/P5jlOOD9cz — Paula (@paulamiranda_21) March 17, 2021

Los espectadores de Telecinco no pudieron verlo por la decisión anteriormente explicada, pero, la entrega que sí ha podido ver en Mitele Plus, emitida un día antes, por lo que se ha filtrado en las redes la hoguera íntegra.

En ella vemos un encontronazo entre ambos, lleno de reproches, amagos de abandono e, incluso, faltas de respeto. "Me has hecho un gran favor de darme cuenta de que la persona que tengo al lado no vale un duro", le espetaba el leonés al sevillano, que replicaba: "No, la persona que tienes al lado no te la mereces".

SPOILER: HOGUERA DE CARLOS.

Lo subo porque no creo que la pongan en la tele, ya que han quitado muchísimas escenas.

Parte 2. #LaIslaDeLasTentaciones10pic.twitter.com/9KT2YrDbMn — Paula (@paulamiranda_21) March 17, 2021

"Te lo agradezco, 'pintamonas", le volvió a contestar Diego. A partir de ahí, descalificaciones y mucha tensión.