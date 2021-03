Tu horóscopo diario: sábado 13 de marzo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 13 de marzo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Buscarás una excusa para hacer algo que no te gusta demasiado y que te pone en tensión porque no es algo que dominas plenamente. Quizá alguien se de cuenta, pero no te debe de importar lo más mínimo. Lo que importa es que puedes mejorar en ese aspecto.

Tauro

Hay factores que hoy hacen que suba tu autoestima y que te encuentres con muchos más ánimos. Mirar lo que tienes por delante con esperanza es lo que hoy vas a poder hacer después, quizá, de bastante tiempo. Eso te renueva y llegan sonrisas emocionadas.

Géminis

Puedes aprovechar el fin de semana para reponer fuerzas sobre todo desde el punto de vista intelectual. Si estás haciendo un esfuerzo en ese campo ahora, airearte un poco, ver una película o hacer alguna actividad lúdica, te regenerará mucho mentalmente.

Cáncer

Te gustará hoy dedicarte a esa afición que normalmente vas dejando de lado y que ahora, bien por que es el tiempo apropiado, bien porque tienes un hueco para hacerlo, te llega y te llena de energía. Lo compartirás con alguien que te entiende bien.

Leo

No has conseguido tu objetivo plenamente en un tema profesional o en ese hueco que buscabas en algún grupo u organización. Pero eso no te debe de importar porque el destino te tiene preparado después algo mucho mejor de lo que esperas.

Virgo

Hay ganancias que se escapan y quizá una merma en los ahorros y eso te preocupa bastante. Debes organizar mejor algunos gastos y no caer en la tentación de pensar que alguien te puede sacar del apuro porque sí. Ten precaución con lo que haces.

Libra

A pesar de que muchas circunstancias han cambiado y aún cambiarán más, no es tan mal momento para iniciar alguna nueva relación afectiva, que puede ser también en el lado de las amistades o las relaciones sociales. Tu mirada será tu mejor arma.

Escorpio

Toca distribuir tu tiempo en varios frentes y aunque alguien te incite a perderlo de alguna manera, no te dejes tentar así como así. A pesar de ser fin de semana, es importante que dediques tiempo a estudios o ciertos quehaceres.

Sagitario

Ten cuidado con alguien que no es de fiar y que pretende envolverte en algo poco claro o en un asunto que no es de tu incumbencia o que no puedes arreglar. Si te dejas llevar, puedes tener problemas. Es mejor decir que "no" desde el primer momento.

Capricornio

Vas a hacer un pequeño plan, algo reducido, para celebrar un acontecimiento muy especial para ti. Debes de tener cuidado extremo para que no se te vaya de las manos. Lo que importan es pasarlo bien sin correr ninguna clase de riesgos.

Acuario

Dedicarás parte del día a intentar descubrir cómo solucionar una tarea que se ha puesto complicada y que no sale como habías pensado. Ese parón, ese obstáculo, es muy importante para ti, porque avanzar significa dinero y lo tienes que obtener cuanto antes.

Piscis

La luna nueva en tu signo hoy te lleva a saber dominar tu lado crítico en lo que a relaciones sociales se refiere, especialmente si no te gusta alguna actitud de una persona que lidera un grupo u organiza algo. No des tu opinión, porque puede ser contraproducente para tus intereses futuros.