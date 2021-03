Este año las calçotadas también se hacen en casa

De la brasa a casa. Es es el lema con el que Calçotadaencasa.com se ha propuesto salvar la temporada de calçots de este 2021. Así que si este año nosotros no podemos ir a por los calçots, ellos se encargan de trasladar a domicilio la experiencia de una auténtica calçotada.

Según nos cuentan, trabajan con calçots El Guardià de La Guàrdia d'Urgell (Lleida) que llegan a la brasa, bien tostados y calientes, listos para mancharse las manos -el pack incluye babero y guantes- y comer. Son de tamaño medio, lo que igual dificulta un poco la operación, pero la verdad es que muy sabrosos. Tampoco falta, claro, la salsa romesco.

El menú calçotada tal y como llega. Calçotadaencasa.com

Se pueden pedir simplemente los calcóts a la brasa (25 unidades por 24 euros o 50 por 45 euros) o el menú calçotada, que incluye aperitivo (olivas arbequinas, pan y embutidos), 25 calçots, salsa romesco, butifarra con seques, patata al horno y alioli y, de postre, crema catalana. La parte dulce es la más floja de un estupendo menú que sale por 40 euros por persona o 70 para dos personas.

¿Y si no me gustan los calçots? Seguro que tiene cura, pero para no quedarse fuera de la fiesta también es posible encargar un menú butifarra (25 euros) sin calçots.

Trabajan sólo los sábados y domingos al mediodía y los pedidos -con antelación, claro- se realizan a través de su propia web. El área de reparto incluye Barcelona y alrededores, con una ligera diferencia en los gastos de envío.

Ya tienes la excusa perfecta o la solución para no quedarte este año sin una calçotada en condiciones.