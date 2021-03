Miguel Frigenti y su cambio físico en 13 años: ¡Trece kilos menos!

Miguel Frigenti, habitual colaborador de programas de Telecinco, ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales mostrando una foto suya de hace trece años en su perfil de Instagram.

En poco tiempo el periodista se ha labrado una carrera prometedora en la televisión, siendo colaborador habitual en algunos debates de realities de la cadena y también de programa estrella de las tardes, Sálvame.

Su corta trayectoria hace que no se le conozca tanto y es el motivo por el que el comentario de su foto ha causado más impresión. En él Frigenti decía: "Buscando en mi viejo ordenador me encuentro con estas reliquias fotográficas: 13 años menos, 13 kilos más... cuando me creía un modelo de pasarela y me hacía fotos intensas con miradas de enamorado traicionado".

Lo cierto es que el cambio en el peso no es lo que más destaca de las fotos, lo que más llama la atención, en cambio, es su tupé y su cara más infantil que ahora, tras más de 10 años.

El colaborador ha recibido comentarios de sus compañeras de profesión Nuria Marín y Laura Fa, que le han dicho "¡¡Eras Ernesto Sevilla!" y "Si?? 13??? Joer que fuerte!!!!!!", respectivamente.

En la actualidad Miguel se cuida, como así hace notar compartiendo tanto stories como publicaciones en su Instagram. Ha adoptado un estilo de vida más saludable que se ha reflejado en su físico.