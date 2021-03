El PP pide a la Diputación ayudas directas al comercio en vez de una "campaña publicitaria"

A juicio de la portavoz del Grupo Popular, Inmaculada Hernández, el gobierno de la Diputación de Granada "da la espalda, una vez más, a los autónomos, comercios, hostelería y feriantes". "Nos provoca bochorno y tristeza ver cómo Entrena se ríe desde la quinta planta de la Diputación de los comerciantes y los hosteleros, mientras sigue las indicaciones de su jefe, Pedro Sánchez, de no hacer nada y aplicar su manual de resistencia", ha recriminado la diputada en una nota de prensa.

En este sentido, ha afirmado que Entrena "sigue la hoja de ruta de Pedro Sánchez en España" y "no otorga ni un solo céntimo de euro para ayudas directas destinadas a reflotar a los autónomos de la provincia de Granada. Ni comercios, ni hosteleros, ni feriantes, tal y como ha reclamado en numerosas ocasiones el PP en la Diputación de Granada", ha apostillado la portavoz.

Hernández ha reconocido "sentir vergüenza" por la actitud del presidente de la Diputación "con más ahorro" de Andalucía, "con más acopio de dinero, porque no ejecutan inversiones ni los programas que año a año presupuestan, se despache en una rueda de prensa con una campaña publicitaria de apoyo al comercio y lo venda como un programa estrella y como la panacea para resolver todos los problemas de los comercios que cada día cierran su negocio de forma definitiva".

Por ello, ha criticado que el "invento socialista" para ayudar a los autónomos de la provincia de Granada, "que se han visto obligados a cerrar y no pueden mantener ahora la persiana levantada", no pasa por "bonificar" las cotizaciones a la Seguridad Social, no pasa por "compensar o bonificar" impuestos, no pasa por "otorgar" ayudas directas inyectando liquidez.

"El invento socialista de José Entrena presentado ayer a bombo y platillo consiste en una campaña publicitaria, en un mes de cuñas publicitarias en radio y prensa apelando al alma del comercio, pero no en dotar económicamente un plan de ayudas directas para los gastos diarios de los comercios", ha apuntado.

"Como bien reconoció el propio presidente de la Diputación, la campaña de radio y periódico a favor de los comercios locales, no es nueva, ya existía antes de la pandemia, por lo que no aporta absolutamente nada nuevo a la situación de desesperación de los autónomos y empresarios granadinos, a los que el gobierno les impuso la paralización y el cierre total de su actividad, y ahora se olvida de ellos", ha señalado Hernández.