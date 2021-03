Jorge Javier Vázquez reflexiona sobre sus miedos, frustraciones, alegrías y las muchas veces que casi tira la toalla

A lo largo de las últimas dos décadas, no son pocas las veces que Jorge Javier Vázquez ha pensado aquello que tanto se dice de tirar la toalla. Sin embargo, el catalán sigue al pie del cañón y comandando formatos de éxito en Mediaset, donde lleva gran parte de su carrera profesional.

Sin embargo, y pese a estar a gusto actualmente y feliz con lo que hace, como él mismo ha admitido en muchas ocasiones en Sálvame, el catalán ha querido reflexionar sobre todo ello y las muchas ocasiones en las que ha querido dejarlo todo para encontrar una vía de escape. Y esa vía de escape se llama Canarias, lugar del mundo totalmente idílico para el presentador.

Así, en su blog de Lecturas, el catalán reflexiona sobre lo que le ocurrió hace veinte años. "Con casi treinta años me enamoré de Blas, un chico de Lanzarote con el que fui muy feliz durante dos años. También yo [en referencia a Anabel Pantoja, que ha manifestado que quiere abandonar Sálvame para quedarse definitivamente en las 'islas afortunadas'] fantaseé con la posibilidad de dejarlo todo y establecerme en Canarias", relata.

"Con casi treinta años me enamoré de Blas, un chico de Lanzarote con el que fui muy feliz durante dos años. También yo fantaseé con la posibilidad de dejarlo todo y establecerme en Canarias"

"Era tan feliz allí y mi trabajo en la televisión –entonces estaba con Ana Rosa– me provocaba tantas inseguridades... Tenía pareja y amigos muy queridos en Lanzarote, mientras que la península era para mí el lugar donde estaba creciendo profesionalmente, con lo que eso conlleva de miedos, de frustraciones. Y de alegrías, no nos olvidemos", reflexiona.

"A lo largo de estos veinte años he estado a punto de tirar la toalla en muchas ocasiones. Unas veces no lo he hecho porque económicamente no me lo podía permitir y otras porque me asustaba el vacío"

Y todo eso le llevó a pensar en irse y dejarlo todo, profesionalmente hablando. "A lo largo de estos veinte años he estado a punto de tirar la toalla en muchas ocasiones. Unas veces no lo he hecho porque económicamente no me lo podía permitir y otras porque me asustaba el vacío. Pero la idea de largarse siempre está ahí, rondando por la cabeza. Y siempre, siempre, aparece Canarias como el sitio adecuado para establecerme".

Sin embargo, ahora mismo no se encuentra en ese momento y nada hace pensar que el catalán, que tiene ya la vista en la próxima edición de Supervivientes, vaya a dar ese paso.