Toñi Moreno opina sin filtros de la paternidad de El Cordobés y le hace un llamamiento con su hijo al lado

Manuel Díaz 'El Cordobés' visitó este lunes el plató de Un año de tu vida, el programa que presenta Toñi Moreno en Canar Sur.

De entre los muchos temas que hablaron presentadora y torero, uno de ellos fue el de la situación que rodea al diestro después de tantos años y que tiene que ver con la paternidad de Manuel Benítez y su relación con él.

El diestro contó que la situación, a pesar de haber pasado ya muchos años, sigue igual, nada ha cambiado, mientras que la periodista contó una anécdota con el veterano torero de una entrevista pasada.

"Me encantaría que esa llamada se produjera"

Así, la andaluza contó que durante aquella entrevista, el tema de la paternidad del torero estaba vetado. "No se trató porque yo sabía que si se trataba se acababa la entrevista".

Por eso, Moreno, que nunca ha entendido por qué Manuel Benítez no termina de dar el paso de acercarse a su hijo, dijo que tiene varias teorías al respecto. "No lo da [el paso] porque si lleva manteniendo eso a su mujer toda la vida. Pero, una vez que llega uno a mayor, se ha divorciado, los hijos lo aceptan… No lo entiendo", sostuvo.

Por eso, no dudó en hacer un llamamiento a Manuel Benítez. "Si me estás viendo Manuel, no se entiende. Me encantaría que esa llamada se produjera".