Mercadona: las patatas que triunfan entre sus clientes cuestan un euro

Mercadona no deja de sorprender a los consumidores con nuevos productos en los lineales de sus supermercados que convierten a la cadena valenciana en líder de grandes establecimientos, con un 24,5% de cuota de mercado, según el último estudio elaborado por Kantar. Entre sus amplia oferta en alimentación, destaca un producto estrella que es un top ventas de la cadena: sus patatas fritas de bolsa.

Más allá de las clásicas, Mercadona ha innovado con una multitud de sabores poco vistos y que han sido todo un éxito entre sus clientes, sobre todo teniendo en cuenta su bajo precio, de poco más de un euro.

Después de haber sorprendido a los consumidores con las patatas con sabor a jamón, queso o incluso huevo frito, desde hace varias semanas los seguidores de la cadena valenciana han manifestado su opinión por un nuevo sabor: las patatas fritas con sabor pollo y limón, que se vende en bolsa de 130 gr por 1,05 euros.

Estas patatas se elaboran con aceite de girasol, aceite de oliva y aroma, que aporta el característico sabor a pollo al limón.

"Están buenísimas, sabor a pollo, pollo, increíbles", comenta una usuaria de Instagram. "¡Buenísimas y sin gluten! Súper recomendables", destaca otro usuario en la misma red social. "Si las campesinas eran un vicio, esto ya se sale de madre", indica otro cliente de la cadena, en este caso a través de Twitter.

Otras patatas muy demandas por los clientes que Mercadona volverá a poner a la venta son las Patatinas. La ausencia de este producto de sus lineales no ha pasado desapercibida entre muchos consumidores, que han preguntado a la cadena a través de las redes sociales. "¿Habéis retirado las patatinas?", preguntaba el pasado enero una usuaria. "Hola, María. Lamentablemente, ya no disponemos de las Patatinas en nuestro surtido. No obstante, vamos a trasladarle tu comentario al responsable de este producto, para que lo tenga en cuenta", respondía entonces la cadena.

Semanas después, la respuesta a otro usuario ha dado esperanza a los seguidores de estas patatas fritas. "Por favor, vuelvan a poner las Patatinas, tengo a mis compañeros desmayados porque subsistían a base de ellas...", comentaba un cliente en Twitter la pasada semana. La cuenta oficial de Mercadona en la red social le respondió lo siguiente: "¡Hola! Estamos trabajando en restablecer el servicio lo antes posible", aseguraron.