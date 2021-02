El festival Animac combina la actividad presencial en Lleida con la virtual

El programa, que arranca este viernes, incluye 37 cortometrajes y 4 largometrajes con subtítulos en catalán, con el apoyo de la Dirección General de Política Lingüística, ha informado este viernes la Conselleria de Cultura en un comunicado.

El certamen, que este año cumple 25 ediciones, ofrece un viaje por el pasado, presente y futuro del cine de animación, reflexionando sobre el camino recorrido por la muestra, la más veterana de la animación en el Estado, con un programa que pone de relieve la diversidad cultural y artística.

Dentro de la programación, la Conselleria de Cultura destaca la película irlandesa que abrirá el certamen, Wolfwalkers, de Tomm Moore y Ross Stewart, del galardonado estudio de animación Cartoon Saloon, que se proyectará en la apertura del certamen, este viernes, en el Teatro de la Llotja.

Los otros largometrajes que se podrán ver subtitulados en catalán serán películas revelación aplaudidas en festivales internacionales como la polaca 'Kill It and Leave This Town', dirigida por Mariusz Wilczynski, y el estreno fuera de Asia de la filipina 'Hayop Ka! (You Son of a Bitch)' de Avid Liongoren, presentada en fase de proyecto en Animac Incubator hace dos ediciones.

En esta edición también se podrá ver en catalán el primer largometraje de 'stop motion' para adultos de Adam Elliot, 'Mary and Max'.