El exasesor de David Bustamante se defiende y amenaza al cantante y con sacar "material": "Se arrepentirá"

David Bustamante y Francisco Juan Manjón están librando una cruenta batalla en los juzgados que dura ya un lustro.

El cantante ha demandado por presunta estafa y le reclama medio millón de euros a su exasesor y persona de confianza desde sus inicios en el mundo de la música. Un proceso judicial en el que lleva ya inmerso cinco años, después de que el artista decidiera emprender acciones legales contra Manjón.

Según ¡Hola!, el exasesor del cántabro se enfrenta una petición de la acusación de catorce años de cárcel, además de que tendría que asumir la deuda que, al parecer, Bustamante habría contraído con Hacienda, presuntamente, como consecuencia de su mala gestión.

Además, el extriunfito no tendría en este momento ninguna deuda con Hacienda y se encontraría al día de sus obligaciones tributarias.

"Si la justicia finalmente me da la razón, creo que ya no me voy a callar"

La parte contraria solicita la libre absolución y el sobreseimiento del caso. Precisamente Manjón ha roto su silencio y habló para ACB, defendiéndose de las acusaciones. "Llevo cinco años de una auténtica pesadilla y no entiendo que ahora se haya hecho público a pocos días de que se conozca el fallo. Soy inocente. Es más, me sorprende que sabiendo que el fiscal pide mi libre absolución, haya ido un paso hacia adelante. Se nota que estamos en promoción", indica al diario.

A pesar de que nunca ha hablado públicamente del cantante, reconoce que eso podría cambiar tras el fallo judicial. "Si la justicia finalmente me da la razón, creo que ya no me voy a callar", dice. Y amenaza con tirar de la manta. "Tengo material que, si saco, se arrepentirá. Siempre he estado en silencio siendo conocedor de todo lo que ha pasado en su vida, en su matrimonio, en sus relaciones, pero me está haciendo demasiado daño", finaliza.