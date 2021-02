Una comensal de 'First dates' descubre los gustos sexuales de Carlos Sobera

Este miércoles, First dates volvió a innovar con el tema de las citas y convocó a tres hermanas bielorrusas para que, juntas, pero con sus respectivas citas, acudieran al restaurante de Cuatro en busca de una pareja.

Pero, pese a ser mayoría, el protagonista del comienzo de sus citas fue el mismísimo Carlos Sobera, que gracias a Ana (le acompañaban sus hermanas Daria y Zoya) desveló algunos de sus secretos más personales a la audiencia.

"¡Esto es una caravana!", exclamó el presentador al verlas entrar en el local, presentarse y señalar que "Zoya es la más tímida, Daria en la más friki y Ana es la más exotérica de las tres".

Carlos Sobera con Ana, Daria y Zoya. MEDIASET

Ana le dijo a Sobera que "de hecho tengo aquí las cartas de tarot y he traído unas sexuales para saber cuál es tu postura favorita". El presentador le contestó que "la tengo bastante clara, pero vamos a probar".

Tras coger una carta del mazo y las risas de Ana: "Me temo lo peor", admitió Sobera, la comensal afirmó que "a ti te gusta ir poco a poco, besando el cuerpo de tu pareja lentamente. Te encantan los preliminares, no tanto una postura en particular".

"¿Aciertas mucho con esto?", le preguntó el conductor del programa, dudando de la predicción de la bielorrusa. Daria y Zoya la defendieron: "Suele acertar siempre", a lo que Sobera respondió que "conmigo también".

"El amor me gusta mucho y creo que los preliminares son esenciales porque el cariño, el respeto y el amor están por encima del sexo", concluyó el presentador antes de dar comienzo a las citas de las hermanas.