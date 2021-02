IU y Podemos destacan que Timoteo al dimitir les "da la razón" sobre las "irregularidades"

En una rueda de prensa conjunta, García ha declarado que desde IU le desean "lo mejor en lo personal" a Eva Timoteo, a la vez que ha dicho que han sido "leales desde el minuto cero con ella, con el equipo de gobierno y la ciudad", tras consultar primero sobre el caso a Timoteo.

Según ha expuesto, "todo lo hemos hecho a sabiendas desde el minuto cero de que estábamos detrás de una cuestión que era más que evidente y se nos ha dado la razón, de que Timoteo da la razón cuando denunciamos que ha cometido dos irregularidades terribles: una ilegalidad en lo formal, que no había pedido la compatibilidad y todo el proceso que lleva el punto de vista administrativo y político".

Además, ha apuntado a "una irregularidad en lo moral, porque en el peor momento de la ciudad, donde muchos cordobeses lo están pasando realmente mal, esta mujer ha estado representando en los juzgados a entidades poderosas que van contra los más débiles desde el punto de vista profesional -que está muy bien si no fuera la concejal de Servicios Sociales- y ha utilizado mucha documentación y datos de estas personas".

Al respecto, el concejal ha enfatizado que "desgraciadamente es la primera vez que pasa esto en la historia reciente del Consistorio" con una dimisión "por cuestiones vinculadas a irregularidades y haber cobrado indebidamente dinero público".

Igualmente, el portavoz de IU ha pedido que "no se utilice la soberbia y ser conscientes de que no se puede ir de víctimas cuando se han estado cobrando dos salarios, uno de manera absolutamente irregular", a lo que ha apostillado que "en los peores momentos de la pandemia la gestión de Servicios Sociales también ha dejado mucho que desear".

Así, cree que "la comparativa con otros gobiernos y momentos está absolutamente fuera de lugar y hay que ser más prudente en estos complicados momentos", a la vez que ha apuntado que sospechan que "la dimisión es por la cuestión económica, que ya no puede defenderse siendo concejal del equipo de gobierno", pendiente de que "el Ayuntamiento decida cuánto dinero tiene que devolver de todo el montante, que son más de 90.000 euros, que ha cobrado durante estos años".

También, ha dicho que cuentan con "una amplia documentación de todo el trabajo que ha realizado", al tiempo que ha lamentado el respaldo del alcalde, José María Bellido (PP), y del equipo de gobierno, "poque con esta dimisión queda fuera de sospecha la buena intención que se le presuponía en algunos informes", por lo que considera que "no ha habido buena fe".

Asimismo, cree que el primer edil es "absolutamente responsable en primera persona de la nefasta gestión de oscuridad que hay en este Consistorio desde su primer momento", citando en este caso las declaraciones previas de la edil de IU Amparo Pernichi sobre cuestiones de gestión que "son más que evidentes que dejan mucho que desear desde el punto de vista de la transparencia", con "un posible fraude de ley en la licitación de obras". Ante ello, ha solicitado al regidor que "pare ya esto".

"TIENE QUE DEVOLVER TODO LO FRAUDULENTO"

Por su parte, la portavoz de Podemos ha lamentado que ocurran estos hechos, pese a estar ellos "en primera plana poniéndolo sobre la mesa, denunciándolo, haciéndolo público y siempre velando por que se cumpla la justicia". Según ha expresado, "Timoteo tenía varias opciones para actuar ante lo que estaba pasando, como era dejar la procura completamente, seguir pidiendo la compatibilidad con dedicación parcial o dimitir".

Ante ello, ha cuestionado que Timoteo haya dicho que ha sido "por decisión propia" después de las dos semanas "intentando presionar para que salga a la luz lo que hay de ilegal en todo este asunto", a lo que ha apostillado que "ha sido justo después del informe del Secretario del Pleno que reitera que tiene que devolver todo lo que ha ganado de forma fraudulenta", cuya cuantía "aún no se sabe", ha precisado, para añadir que "todavía quedan muchas preguntas en el aire".

Pedrajas ha preguntado si "se habría ido en caso de no insistir en que se estaba dando esta ilegalidad", ha defendido que "no estaba amparada por el Pleno" y ha aseverado que ellos no le han "atacado en lo personal", de modo que le desean "lo mejor", remarcando que "no se puede permitir estando en esta institución que existan estas irregularidades".

A juicio de la edil, "no está bien que se haga la víctima, ni es lo mejor para su propia imagen, en lugar de reconocer que ha estado pasando un cobro ilícito de dos sueldos simultáneamente", a lo que ha sumado que "está claro que ahora mismo ella es deudora con las arcas públicas del Ayuntamiento, según lo pone de manifiesto el secretario de Pleno por segunda vez".

Y ha enfatizado que "el máximo responsable de todo lo que ocurre en este gobierno es el alcalde, que es el que tiene la responsabilidad última de haber permitido que esto suceda", entre otros aspectos que ha comentado, aseverando que temen que "éste no va a ser el primer caso".