Jennifer, emocionada con su superhéroe de 'First Dates': "Cuando Edison se ha soltado la melena, era como Aquaman"

Quién le iba a decir a Jennifer que acudió a First dates este lunes buscando a un chico tipo "Diego Matamoros, alto moreno y con tatuajes" e iba a terminar siendo conquistada por su propio superhéroe, al que encarnó Edison y su melena de Aquaman.

El alicantino fue el primero en llegar al local de Cuatro, y fue recibido a sus puertas por Carlos Sobera: "El pelo largo lo llevo desde hace unos tres años, pero el día que apruebe lo que estoy estudiando, me lo raparé y lo donaré", afirmó el camarero.

El presentador quiso saber cómo le iba en el amor, a lo que Edison señaló que me está yendo bien", pero tal respuesta sorprendió a Sobera: "Pero entonces... ¿Qué haces aquí?", preguntó.

"Para entender verdaderamente el amor necesitas conocer a varias personas, no puedes centrarte solo en una. Quiero conocer gente, pero sin estar al mismo tiempo con alguien", señaló el alicantino.

Su cita fue Jennifer, que reconoció en su presentación que "soy muy disciplinada y tengo mis rutinas que no me quita nadie. Tengo que ser muy ordenada porque si tengo mi vida así, estoy bien conmigo misma".

Jennifer y Edison, en 'First dates'. 20minutos | MEDIASET

Al ver a su cita, la barcelonesa comentó que "me ha parecido muy guapo: Rubito, pelo largo, los ojos los tenía grandes, una bonita sonrisa y, como me fijo mucho en los dientes, los tenía muy bien".

Sobera fue premonitorio cuando les dijo que "os llevo a la mesa que no falla..." para comenzar la cena, continuar conociéndose un poco mejor y averiguar si tenían suficientes cosas en común para tener más citas.

El deporte fue uno de esos puntos en común ya que ella tenía como costumbre "levantarme y salir a correr muy temprano, así aprovecho la mañana", afirmó Jennifer, mientras que Edison añadió: "Me gusta mucho que haga deporte porque yo, también".

En un momento de la velada, la barcelonesa comentó que "quiero saber hasta dónde te llega el pelo", a lo que Edison contestó que "me quito la coleta, pero luego dime si me dejo bien el moño".

Edison, en 'First dates'. MEDIASET

"En el momento ese de desmelene he visto al actor que hace Aquaman (Jason Momoa) y me encanta, y mira que nunca me habían gustado los hombres con el pelo largo, pero me ha encantado ese momento de hacerse el moño. Todo un hombretón", admitió Jennifer.

En el reservado se tomaron los postres y también se dieron los primeros besos, adelantando el desenlace de la cita ya que ambos quisieron tener una segunda velada: "Ya puedo ir a Barcelona para hacer un tour", concluyó Edison antes de volver a besar a Jennifer.