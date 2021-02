Rafael Amargo admite sus problemas legales, denuncia una "mano negra" y revela el porqué de su guerra con Patiño

Después de varios intentos fallidos, Rafael Amargo se sentó en el plató de Domingo Deluxe para dar su entrevista más esperada. El bailaor, que ya ha terminado Yerma en Madrid, se abrió en canal y contó detalles de su detención el pasado diciembre, justo antes de estrenar la obra.

Así, admitió sus problemas legales tras ser detenido, acusado de tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal, pero quiso ser cauto. "Es una cosa muy seria, voy a tener que sufrir un tiempo. Pero está muy bien encauzado, al final del túnel está la guinda del pastel", aclaró Amargo, que espera que el que esté detrás de todo esto pague por lo sucedido.

En ese sentido, dijo tener "una mano negra". "Esa mano negra no tiene nombre y apellido, yo abro la puerta de mi casa a todo el mundo. Quiero al ser humano y soy tan generoso que me pasan muchas de estas cosas", confesó.

"Esa mano negra no tiene nombre y apellido, yo abro la puerta de mi casa a todo el mundo"

De su proceso judicial, aseguró: "Soy inocente, pero muchos ya me han condenado sin haberse producido el juicio". "Desde mi corazón, siento que he sido una víctima con todo este tema. No me estoy excusando estoy diciendo la verdad", añadió, reiterando su inocencia. "Como se ha comprobado en mi casa no había nada. En mi casa no se vende droga, se vende alegría y arte".

Eso sí, admitió: "Toda la culpa es mía por meter el hocico donde no debo".

En cuanto a su guerra con María Patiño, receló que esta no viene de ahora, sino de tiempo atrás. "Me la tiene sentenciada cuando yo no le di una entrevista en otra cadena", afirmó rotundo, y lanzó un recado a la periodista. "Que no se meta con mis padres ni con mis hijos. Yo no me he metido con su familia".

"Como se ha comprobado en mi casa no había nada. En mi casa no se vende droga, se vende alegría y arte"

"Lo que tengamos entre nosotros lo tenemos que resolver nosotros. Mi padre es un señor anónimo, una persona que está enfermo", denunció por el acoso que, según él, le hicieron a su padre los reporteros de Socialité, programa que Patiño presenta. Además, calificó a la periodista de "maquiavélica".