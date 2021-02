Tras haber realizado el polígrafo con Conchita, José Manuel Parada se sentó en Domingo Deluxe para hablar de su relación con Isabel Pantoja.

El expresentador contó detalles de su amistad con la tonadillera y sorprendió con algunos difíciles de imaginar.

Por ejemplo, y aunque él negó que alguna vez hubiese habido algo más que una amistad entre ellos, el polígrafo determinó que sí que pudo haber una relación sentimental. "Yo llegué a plantearle tener algo, me gustaba y me sentía atraído por ella", sorprendió Parada.

Algo que corroboró Chelo García Cortés, que aseguró que doña Ana, doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, estaba muy por la labor de que la cosa entre ellos fluyera pero todo se quedó en "un coqueteo", que duró hasta que apareció Julián Muñoz en sus vidas, según Parada.

En efecto, dijo, "en esa época, me hubiera gustado tener un hijo con Isabel Pantoja". Y es que, según el expresentador, ella es una madraza.

"La última vez que fui a verla cantar me hizo hacer la cola como el resto de fans y cuando la visité en el camerino me trató con una gran frialdad, era como si no me conociera"

También desveló el motivo por el que se rompió su amistad, y ese no es otro que la buena relación de Parada con Maite Zaldívar, exmujer de Julián Muñoz. Una cena entre ellos fue el detonante de todo.

