Reúnen 33.000 euros para la réplica de la campana de la Torre de Espantaperros de Badajoz

Así lo han anunciado el concejal de Turismo, Jaime Mejías, y el representante de la asociación Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos, en una rueda de prensa en las antiguas Casas Consistoriales en la que han diferenciado entre 886 mecenas y 20 VIP que han aportado 500 euros o más, durante el periodo en el que la campaña ha estado activa, entre el 10 de diciembre y el 10 de febrero.

Según ha recordado Mejías, se trata de una campaña organizada por Amigos de Badajoz en colaboración con el ayuntamiento que pretendía recaudar fondos para hacer la réplica de la campana de Espantaperros, ante lo cual ha reconocido que esta iniciativa le ha "sobrepasado" porque "jamás en la vida" pensó que iba a hacer "tantísimos" mecenas, familias o empresas "preocupadas por el patrimonio histórico de Badajoz" y ni en sus "mejores sueños" hubiera pensado en llegar a las citadas cifras de recaudación.

Ante ello, ha agradecido a la ciudadanía de Badajoz y tanto a familias, empresas, aportaciones individuales, fundaciones o asociaciones que han contribuido a recaudar estos fondos, y ha querido recordar a la Asociación Alcazaba, precursores de esta campaña con la iniciativa anterior 'Abraza la Alcazaba', y también a Amigos de Badajoz que se han "volcado" en estos dos meses de campaña "para este fin tan bonito como es que la campana de la Torre de Espantaperros vuelva a lucir en su torre dos siglos después".

PRÓXIMOS PASOS

Sobre los próximos pasos, el edil ha avanzado que ya han tramitado los permisos al Ministerio de Cultura, custodios de la campana original a partir de la cual se hará una réplica, y ha indicado que para mover estos restos custodiados en un almacén de El Nevero por parte del Museo Arqueológico necesitan gestionar una serie de permisos para que les den la cesión de dichos restos y poder trasladarlos al taller del campanero.

Ha agregado que esos permisos se han gestionado y tardarán en torno a un mes en tener el "ok", a partir de lo cual el campanero comenzará a realizar la réplica.

A este respecto, ha querido agradecer la "implicación" y colaboración de la secretaria general de Cultura, Míriam García Cabezas, a la vez que ha señalado que el campanero ha dado un plazo de cuatro o cinco meses, tras lo cual la réplica retornará a Badajoz y podrá ser colocada en el campanario de Espantaperros en torno a finales de verano o principios de otoño.

Por su parte, Manuel Cienfuegos ha recordado que en la presentación de esta campaña hace dos meses no se fijaron objetivos, salvo el de poner a disposición de la ciudadanía "la posibilidad de que permaneciera en la historia de Badajoz, que entrara en la historia de Badajoz a partir de un panel que se colocaría ahí al ser mecenas de la campana de Espantaperros".

Dos meses después, ha continuado, tienen que dar las gracias a la asociación La Alcazaba y a los integrantes de Amigos de Badajoz, así como a la ciudadanía de la capital pacense, gracias a la cual han conseguido que la campana de Espantaperros sea pagada por suscripción popular.

También ha citado la labor del ayuntamiento y que haga "los esfuerzos necesarios" para terminar la colocación de la campana en el lugar en el que estuvo ubicada durante más de tres o cuatro siglos, y ha agradecido que el consistorio se encargue de la colocación de una placa conmemorativa con el nombre de los mecenas y que intente musealizar el espacio de la Alcazaba.

En relación a los siguientes pasos, Cienfuegos ha incidido en que van a sacar una lista provisional con los nombres de los más de 900 mecenas para que comuniquen posibles anomalías; y en relación a dichos mecenas ha señalado que el 30 por ciento son familias, el 10 por ciento asociaciones culturales o de vecinos o grupos de amigos, de caminantes o de deportistas, empresas y "sobre todo" un colectivo "importante" como los carnavaleros.

Asimismo, el 60 por ciento de los ingresos se ha hecho a título individual, entre los que ha resaltado un grupo "interesante" como los 'in memorian'; mientras que en relación a los importes de menos de 500 euros ha dicho que el 72 por ciento son aportaciones de 20 euros, el 25 por ciento de entre 21 y 50 euros y el 3 por ciento de más de 50 euros hasta 500. Ha comentado además que también hay aportaciones de Canadá, Panamá o México y de distintos puntos de España.

Al respecto, Jaime Mejías ha remarcado que con un presupuesto de unos 45.000 euros "lo importante" es la réplica de la campana que con las aportaciones conseguidas en la campaña "ya se pagaría", y que hay otros conceptos como el transporte, el sistema y la ejecución de la obra de montaje, el anclaje o la grúa, un proyecto realizado por el ayuntamiento que "también se lleva una parte del presupuesto", como también deben ver el tema de las placas que se colocarán con el nombre de los mecenas.

CARNAVAL Y SEMANA SANTA

Por otro lado y a preguntas de los periodistas sobre el expediente para declarar el Carnaval de Badajoz Fiesta de Interés Turístico Internacional, el concejal de Turismo ha explicado que los pliegos de asistencia técnica tanto para que la Semana Santa como el Carnaval alcancen dicha distinción se adjudicaron hace un año y que, desde entonces, se trabaja en ello con dos adjudicatarios, uno por cada fiesta.

No obstante, en verano de 2019 el Ministerio de Turismo cambió las bases para esa catalogación y el trabajo que ya se había hecho anteriormente han tenido que "readaptarlo", además de "emprender nuevas tareas" que, en el caso del Carnaval, ha ejemplificado en tener una web propia que el ayuntamiento no tenía y que esta esté posicionada "de una manera muy concreta" con visitas de un número de personas o en varios idiomas.

También pedían en el Gobierno ampliar los impactos internacionales de la fiesta del Carnaval, y desde las concejalías de Turismo y Ferias y Fiestas sus antecesores en el cargo han hecho viajes de promoción del Carnaval en Holanda, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos que "ahora no valían", aunque en todo caso espera que el pliego del Carnaval esté "completo" en dos meses

En relación a la Semana Santa, Mejías ha incidido en que el adjudicatario de la asistencia técnica ha entrado en concurso de acreedores, por lo que han tenido que resolver esa adjudicación que tienen que licitar de nuevo, así como en que dicha celebración tiene "muchas" de las cuestiones que se piden, como una web "trabajada y posicionada" y el "hándicap" de que no se realizó en 2020 ni tendrá lugar en 2021 y el Ministerio no podrá verlo "in situ".