Cvirus.- Oci i hoteleria exigeixen una reobertura total: "Tots els polítics han tret panxa pel sector en FITUR"

"Tots els polítics han anat a FITUR a traure panxa dels restaurants, de l'oci i dels esdeveniments musicals, és igual el partit, i ara som la pesta", ha declarat Eduardo Díez, president de la Coordinadora Empresarial d'Oci i Hoteleria de la Comunitat Valenciana (CEOH), organització que ha convocat la concentració.

La protesta ha comptat amb la participació de 16 associacions empresarials valencianes, amb diverses cassolades i el gest simbòlic de cobrir diverses persones amb suposades factures en senyal de repulsa contra les mesures adoptades pel Consell. També volien exposar la "ruïna econòmica" que pateixen nombroses famílies per les restriccions i la falta d'ajudes.

Aquests empresaris han insistit que no són els responsables de la situació epidemiològica -"volem treballar i volem obrir perquè no som els culpables"- i han demanat que la Conselleria de Sanitat permeta una reobertura total, amb distància de seguretat però "sense més restriccions".

Al seu juí, les ajudes del pla 'Resistir' de la Generalitat són "almoines" perquè "hi ha empresaris que paguen fins a 15.000 euros al mes en despeses però van a rebre 2.000". "Els números no ixen", ha constatat el portaveu, per a qui "no es pot permetre que un país tanque un negoci en 24 hores i done ajudes de 2.000 euros als quatre mesos".

Després de defendre que el sector ha sigut "sant i senya" de la Comunitat Valenciana, ha denunciat que "tots" els polítics que han anat a la Fira Internacional de Turisme a Madrid han "tret panxa" dels restaurants, de l'oci i dels esdeveniments musicals: "Siguen del partit que siguen, han tret panxa, i ara som la pesta, doncs ni som la pesta ni som els responsables".

"El problema és que tu no tanques i et vas a ta casa, és que tanques un negoci, et quedes sense treball i, a més, et quedes amb el deute i sense ajudes. Si una persona perd 100.000 euros en un any i rep 2.000, doncs està condemnat a la ruïna econòmica", ha sostingut l'empresari.

Per tant, les associacions exigeixen a la Generalitat que permeta una reobertura total a partir de l'1 de març, ja que creuen que obrir les terrasses "no és la solució", i lamenten que prop d'un 30% dels negocis vagen al "tancament definitiu". També defenen que les dades del Ministeri de Sanitat acrediten que "solament el 2,9% dels contagis es produeixen en l'hoteleria".

"Anem a seguir eixint al carrer pel nostre dret a treballar, volem asseure'ns en una taula negociadora i seguirem acudint als tribunals després de les 487 reclamacions patrimonials que hem presentat ja davant la Conselleria de Sanitat", ha garantit el president de CEOH, advertint que "els números no ixen" si la reobertura no és total perquè han de "rescatar els treballadors en ERTO, omplir neveres i seguir treballant".

"EXCLUSIÓ" DE RESTAURANTS

Per la seua banda, el president de l'Associació de Restaurants de la Província d'Alacant (ARA), César Anca, ha lamentat a Europa Press l'"exclusió" de les seues 16 associacions en la taula de diàleg impulsada per la Conselleria de Sanitat per a abordar la desescalada del sector: "Ens pareix fatal que no hagen comptat amb nosaltres, hem d'estar ací".

Aquest empresari, durant la protesta, ha titlat de "sobres" i "un insult" les ajudes proposades pel Consell, a més d'insistir que no arriben i que els tancaments no estan justificats. "El que estiga esperant el xec que sàpia que no hi haurà ajudes per a tots, el més segur", ha avisat.