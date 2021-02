Siloé: "Nos ha descubierto un montón de gente a través de redes, la pandemia ha acelerado el proceso tecnológico 5 años"

Se trata de la apuesta de la banda en un momento de pandemia que, a pesar de las dificultades que ha impuesto a los grupos de música, sobre todo en lo relativo a los conciertos, ha abierto otras opciones telemáticas para llegar a nuevos públicos.

Así lo reconocen sus integrantes, Fito Robles y Xavi Road, quienes en declaraciones a Europa Press subrayan que aunque ellos teletrabajaban entre sí "desde hace años" a la hora de crear y editar su música, el protagonismo que las relaciones a distancia ha asumido con los confinamientos les han permitido conectar "con un montón de gente" que los ha descubierto desde casa "a través de redes, Spotify y demás".

"Está claro que la pandemia ha acelerado el proceso tecnológico unos cinco años y muchas cosas han venido para quedarse. Si no, fíjate en el aumento en el consumo de 'streamers', YouTube, plataformas digitales, etc", sostienen los integrantes de la banda vallisoletana.

Tras lanzar 'Metrópolis' en el aciago año 2020, el grupo se ha lanzado a reeditar los temas del álbum junto a otros artistas para crear 'Metrópolis 2.0', disco financiado a través de 'crowdfunding' que verá la luz en primavera y que contará con las colaboración de nombres de la talla de Belén Aguilera, Dani Fernández, Miss Caffeina, Varry Brava o Delaporte.

COLABORACIÓN CON DELAPORTE

Precisamente con Delaporte han grabado este nuevo 'Como que quieres tú', un proceso "muy sencillo" debido a la buena relación que los chicos de Siloé mantienen con Sandra y Sergio, sus integrantes. "Somos amigos desde hace años. Siempre intentamos que nuestras colaboraciones mantengan ese punto orgánico en cuanto a lo personal. El buen rollo también se graba", han recalcado.

Para sacar adelante 'Metropolis 2.0', Siloé ha recurrido por segunda vez al 'crowdfunding', una campaña con la que sus seguidores de nuevo "se volcaron increíblemente, al cien por cien". Gracias a ellos, han podido "revisitar" sus temas con estos artistas que han dejado "para siempre" en el álbum "su sello y su energía". "Ha sido una experiencia increíble", han apostillado.

A pesar de las restricciones que la pandemia ha impuesto desde hace prácticamente un año, Fito y Xavi reconocen que su reducido tamaño les ha facilitado la posibilidad de participar en algunos festivales de formato más íntimo, pero advierten del impacto que la imposibilidad de hacer muchos conciertos ha tenido para cantidad de músicos.

"No tenemos que olvidar que el directo es el 'incoming' de cualquier artista por encima de cualquier otra cosa", apunta Siloé, que lamenta que a la cultura se la haya "abandonado" por parte del poder, a pesar de ser "muy importante" para las personas a nivel mental y a la hora de permitir "desconectar del día a día".

'COMO ME QUIERES TÚ'

Ritmos club con tintes 'house' y 'future bass' en un marco pop forman esta versión conjunta de 'Como me quieres tú', disponible en las plataformas desde este jueves y en el que Siloé y Delaporte muestran un sonido con influencias de 'The Chainsmokers', 'Flume' o 'The XX', pero con letras en castellano que recuerdan a artistas de la escena indie/pop nacional como 'Dorian' que han traído sonidos del 'new wave' con letras nostálgicas y reconocibles.

El tema está producido por Siloé en Stateroom Studios y pertenecerá a su nuevo álbum Metrópolis 2.0. Además, el tema se preestrenará con una campaña a nivel nacional a través del marco de VibraMahou.

Siloé está formado por el vocalista Fito Robles y el dj/productor XAVSS (a.k.a Xavi Road), como una intersección entre el mundo de las bandas y la canción de autor que representa Fito, y el mundo de la música electrónica y los djs que en encarna Xavi. Así, la banda mezcla un sonido pop con melodías acústicas y de autor, con influencias vanguardistas y electrónica.