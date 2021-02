Alberto Caballero da la causa del retraso del regreso de 'El pueblo' a Telecinco: "La maldición turca nos deja sin espacio"

Alberto Caballero, co-creador de El pueblo, ha lamentado el retraso que está sufriendo el retorno de la serie a Telecinco y ha apuntado la causa: la apuesta de la cadena por la serie turca Love is in the air.

La fiebre por las telenovelas turcas está inundando los prime time de Antena 3 y Telecinco, lo que ha motivado que se releguen estrenos que, como parece ser El pueblo, estaban previstos para este inicio de año.

Sin embargo, la principal cadena de Mediasetse ha quedado sin espacio para ella. Y así lo ha reconocido el propio Caballero en las redes sociales.

En respuesta a una usuaria que le pregunta cuándo se emitirá la segunda temporada en abierto, el guionista no tardó en responder. "Se supone que la emitían en febrero... pero la maldición turca nos está dejando sin espacio. Una pena", escribió el creador de la serie, aclarando la causa pero no las consecuencias que tendrá en cuanto a emisión.