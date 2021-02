Comienza el proceso de vacunación de usuarios y trabajadores de los Centros de Día de València

La concejala de Envejecimiento Activo del consistorio, Pilar Bernabé, ha explicado que muchos de los usuarios han acudido acompañados con sus familiares porque para ellos es un día "especial e importante" ya que están "muy contentos de poder tener, al fin, la vacuna".

Bernabé ha destacado las ganas que tenían estos usuarios de poder recibir esta vacuna y en la últimas semanas se venía observando que ya no asistían al centro "por miedo". "Hoy han venido a vacunarse para poder volver pronto y no tener miedo a estar con sus compañeros y compañeras", ha aseverado.

En esta primera jornada de vacunación en el Centro de Día de Tres Forques en València han sido vacunados un total de 40 usuarios y 15 trabajadores. En este proceso, la concejala ha asegurado que se han respetado los grupos burbuja de los usuarios del centro, por lo que han recibido esta primera dosis en sus salas habituales, y aquellos que ya no asistían a este centro han sido vacunados en la entrada.

La previsión es que 21 después de inyectar esta primera dosis, se llevará a cabo la vacunación de la segunda para "tener a todos los usuarios de los centros de día vacunados".

"CASI NI ME HE ENTERADO"

Por su parte, algunos de los usuarios han mostrado su felicidad a los medios de comunicación tras haber recibido la primera dosis de vacunación contra el coronavirus. "Tenía un poco de miedo pero ha sido un pinchazo en un momento y casi ni me he enterado", ha declarado a Europa Press Televisión una de las personas que ha sido vacunadas, que ha confesado que, pese a tener miedo por la incógnita de saber cómo sería la vacuna, finalmente no ha notado molestias.

Una sensación que han compartido muchos de los usuarios que han considerado necesario la vacuna para poder intentar tener una vida con mayor normalidad. "Si aumentan los contagios y te dicen que te tienes que vacunar, pues lo tienes que hacer y ya está, es por tu bien", ha dicho una de las usuarias de este centro, mayor de 70 años de edad.

Familiares de usuarios han destacado que tras esta jornada estarán "un poco más tranquilos": "Por lo menos ahora tenemos media seguridad y cuando esté la segunda dosis, la seguridad total", recalcan.