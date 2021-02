MÉS y PI vuelven a presentar, esta vez con Cs y PP, el recurso contra los PGE por incumplir el REB

MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca y El PI-Proposta per les Illes han vuelto a presentar este miércoles, esta vez junto a Cs y PP, la iniciativa para que el Parlament presente un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado de 2021 por incumplir el Régimen Especial de Baleares (REB).