Manuel y Fiama se han situado en el centro de todas la críticas en La isla de las tentaciones, aun pasadas las horas, por su humillación pública a Stefany tras haberse liado esta con Jesús después de hacerlo con el primero.

"¿De verdad me lías esa movida y ahora te lías con Jesús?", le echó en cara la 'nueva' pareja de Manuel a la tentadora. "Yo no te lie nada, te lo lio Carla", se defendió ella.

Sin embargo, el conato de enfrentamiento no se quedó ahí. En medio de risas con la canaria, Manuel también le echó en cara que se liara con Jesús. "Vienes aquí con Jesusito y le comes la boca". "En todo momento te he dicho que Jesús me parece guapo", volvió a defenderse ella.

"Tienes un poquito de celos y ya venías marcando el territorio. Pero que está muy bien. Tú fluye, gordi", volvió a incidir la ex de Álex Bueno ante la tentadora, visiblemente incómoda con la situación.

"No te mosquees, pero tú viste que yo he tirado por ti y tú por mí y, de repente, he liado aquí 'la del taco' en una noche y me has dicho 'adiós'", remató Manuel, para hacer sentir mal a la tentadora.

Una escena que ha levantado ampollas entre los espectadores del reality, que se han quejado amargamente en las redes sociales del comportamiento de Manuel y Fiama con Stefany, tachándolo de "desprecio" y "humillación".

El comportamiento de Manuel y de Fiama con Stefany es de abusones de instituto, asquerosos los 2. No los soporto por separado, y juntos menos. #yoveosálvame — Hugo 🇺🇾 (@MpasionR) February 16, 2021

Estoy viendo el debate de ayer y fiama y manuel tiene una maldad encima increible, osea la manera de humillar a la Stefany, q se ve que es una niña intentando defenderse como puede. De vd que esa maldad va a hacer que se queden solos con su karma. — Pache 🦠 (@_marinapcheco22) February 17, 2021

La actitud de Stefany me parece patética pero lo de Manuel y Fiama riéndose de ella ya me parece penoso...

Y Manuel está con su orgullo tocado porque pensaba que Stefany iba a estar detrás de él (y porque le gusta estar con más de una chica) pero no ha sido así #TentacionesDBT4 — Sofía Rodríguez (@Sorovi96) February 16, 2021

Fiama y Manuel, necesitáis reíros de Stefany para subir vuestra autoestima o como? #isladelastentaciones3 — Lali (@lalisolfuu) February 15, 2021