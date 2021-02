Cvirus.- TSJCV desestima les cautelaríssimes instades per Ashocas contra la pròrroga de restriccions del Consell

Així mateix, el TSJCV ha acordat reconduir el procediment per la via de les mesures cautelars. D'aquesta manera, es dona trasllat a l'Administració perquè conteste aquest recurs en el termini de dos dies, segons ha informat aquest tribunal en un comunicat.

És a dir, la Sala entén que no concorren les raons d'especial urgència al·legades per la demandant per a resoldre sobre la seua petició -suspensió de la mesura del tancament de l'hoteleria- sense escoltar els arguments de l'Administració demandada. Una vegada rebudes les al·legacions de la Generalitat, el tribunal dictarà la corresponent interlocutòria sobre mesures cautelars.