Toñi Moreno mete la pata con una pregunta personal a Melody: "Me estás dando el disgusto de la noche"

Toñi Morenovivió un momento para olvidar durante su entrevista a la cantante Melody en Un año de tu vida, programa que presenta cada lunes en Canal Sur.

La andaluza, como es habitual en ella, charló animadamente con su entrevistada. Espontánea como siempre, le preguntó a la artista en pleno directo por su novio, del que ella misma había hablado en alguna entrevista hace algún tiempo. Sin embargo, la respuesta no fue la que Moreno esperaba.

"Un día me enteré yo que tenía un novio venezolano, una cosa espectacular...", arrancó a decir la periodista.

Pero, viendo venir el momentazo, Melody respondió: "Lo tenía, ya no tengo novio. Ahora estoy soltera porque dicen que está de moda", dijo entre risas.

Toñi, con cara de poema, acertó a decir: "Me estás dando el disgusto de la noche".

Sin embargo, la artista no quiso hacer más sangre de este momento en directo y le quitó hierro: "No te lleves ningún disgusto, porque los noviazgos están para eso, para conocerse, y, si estás bien, para adelante, y si no estás bien, pues para adelante sin la persona".

Una respuesta que no acabó de convencer a Toñi, que volvió a preguntar cómo se encontraba después de la ruptura. "Estoy bien, centrada en mi música. La vida me ha mostrado en estos meses lo que necesito y lo que no necesito y lo que quiero y lo que no quiero", respondió la intérprete de El baile del gorila.