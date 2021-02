Tu horóscopo diario: sábado 13 de febrero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 13 de febrero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Mirar el lado positivo de las cosas es algo que hoy debes imponerte como una obligación. Puede que no estés de acuerdo con muchas cosas, pero enfadarte solo va a perjudicarte a ti y los demás van a seguir su camino tan tranquilos, tenlo en cuenta.

Tauro

Aprovecha para dar un largo paseo y reponer fuerzas, inspirar y dejar que la naturaleza, si la tienes cerca, te llene, es algo que te va a traer muchos beneficios espirituales y físicos. Tu mente se expande y te llega un soplo de tranquilidad.

Géminis

Alguien que tu consideras un amigo o una amiga de verdad puede jugarte una mala pasada. Se basará en lo impresionable que eres en ocasiones. Pero debes estar alerta para saber encontrar la manera de evitarlo. Ponte en marcha sin pensarlo dos veces.

Cáncer

Sabrás aprovechar muy bien el día para hacer todo lo que más placer te da o lo que más te gusta. Eso te ayuda a olvidar algún mal rato o unas acciones de alguien cercano con las que no estás de acuerdo. Apártalo de tu mente, no te compensa.

Leo

Quizá debas terminar una tarea que no te gusta nada hacer, pero dejarla para más tarde no te va a ayudar nada. Cuando quieres, sabes sacar toda tu fuerza de voluntad y ahora es el momento de hacerlo aunque estés en fin de semana y quieras descansar.

Virgo

Debes de confiar en tu familia incluso aunque con algún miembro de ella no te lleves del todo bien o pienses que no tiene nada que ver contigo. Respeta que cada uno tome su camino igual que tu has tomado el tuyo. Abre tu corazón en ese sentido.

Libra

Las relaciones de amistad serán hoy una fuente de bienestar para ti y sea del modo que sea, debes de estar en contacto con esas personas que tanto te aportan. No importa que estén lejos, la tecnología va a salvar todos los obstáculos ahora.

Escorpio

No te niegues la posibilidad de empezar algo nuevo incluso si crees que tiene un punto de locura porque precisamente eso es lo que lo hace tan atractivo. Afronta el reto desde tu lado más pasional y aventurero. Merecerá la pena.

Sagitario

Te preocupas mucho por el resultado de una prueba de alguien y es que esa persona significa mucho para ti porque la sientes muy cercana y aunque no sea de la familia, para ti lo es. No debes de temer nada, todo va a salir perfectamente.

Capricornio

Deja que los demás tomen sus propias decisiones y no les coartes, especialmente si se trata de tu pareja, ya que influir de una manera algo pesada o insistente y no dejar libertad de acción puede traerte más tarde bastantes problemas.

Acuario

Vas a tender a estar más pendiente de tus procesos mentales que de tu situación física, que responderá perfectamente a lo que necesites, probablemente con mucha actividad y ganas de salir de casa. Cuidado con los deseos inconscientes que no controlas.

Piscis

No debes de preocuparte tanto por el tiempo, lo importante es que saborees cada minuto del presente y te centres en eso. Lo que le sucede a alguien cercano te demuestra que ésa es la mejor decisión que puedes tomar. Vive el hoy.