Los tres retoques que Irene Rosales se ha hecho en la cara de una sola tacada

Irene Rosalesno suele ocultar los tratamientos estéticos a los que se somete. Tampoco lo ha hecho en esta ocasión, en la que la colaboradora de Viva la vida cuenta sin tapujos los tres últimos retoques que se ha hecho en su rostro para eliminar aquellas imperfecciones o detalles que no le gustan del todo.

Así, a través de sus stories, la mujer de Kiko Rivera ha hecho partícipes a sus seguidores de estos cambios en su cara.

"Lo que me he hecho ha sido aumentarme un poquito el labio", ha anunciado. "Como ya sabéis, me lo aumenté cuando tenía los aparatos, y, ahora que me los he quitado, me he visto otra vez el labio superchiquitito", argumenta. "Me he dado nada, solo un toquecito. Ahora se ven todavía hinchados, pero quedan maravillosos".

"También he empezado hoy un tratamiento para la oscuridad de las ojeras, porque tengo muchísimas", ha anunciado también. "Tengo un montón de ojeras y la verdad es que era algo que quería empezar. Y estoy muy contenta", añade.

El tercer tratamiento tiene que ve con el botox. "También me he dado un poquito de bótox, porque me apetecía", ha confesado.

Los tres retoques han sido en una sola visita a su clínica de referencia. "La verdad es que yo confío muchísimo en el Doctor Ortiz, porque es maravilloso y lo hace todo con una delicadeza que es espectacular", ha confesado la televisiva.