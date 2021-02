El PI y MÉS piden a todos los partidos "cerrar filas" para interponer un recurso de inconstitucionalidad a los PGE

20M EP

NOTICIA

El PI-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han reclamado este jueves a todos los partidos con representación en el Parlament balear "cerrar filas" para aprobar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, al considerar que no se reconoce el factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de Baleares (REB).