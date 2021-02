El Congreso Internacional México Alimentario reconoce "la labor periodística internacional" del murciano Francisco Seva

20M EP

El Consejo Agroalimentario de Jalisco, organizador del Congreso Internacional México Alimentario, ha concedido el Premio 'Who is Who' en la categoría 'Periodismo Internacional' al periodista agroalimentario radicado en la Región de Murcia Francisco Seva Rivadulla, según han informado fuentes de la organización de este congreso.