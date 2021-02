Tu horóscopo diario: domingo 7 de febrero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 7 de febrero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Has conseguido convencer a una persona de que tus intenciones son buenas aunque a veces te excedas con intentar que las cosas salgan de una determinada manera y seas demasiado contundente. Organizar con orden no es malo, siempre y cuando no se imponga con rigor y sin empatía.

Tauro

Recuperas algo que habías tenido que dejar de lado hace un tiempo y que ahora, afortunadamente, vuelves a poder hacer. Es algo que además vas a poder compartir con la familia o con la pareja, lo que añadirá buen tono en las relaciones personales.

Géminis

No descartarás hablar con alguien para solucionar de una vez por todas una situación, quizá con un amigo o una amiga que anda enquistada hace tiempo. Ese paso es algo muy bueno para ti. Nunca está de más perdonar y perdonarse.

Cáncer

Puede que hoy te centres en buscar el cariño y la comprensión de los que te rodean con mucha intensidad. Pero debes de tener en cuenta que cada uno tiene su vida. Es importante ser un poco más realista para no llevarte ningún chasco. Utopías, las justas.

Leo

Investigarás todos los aspectos de un asunto que te interesa intelectualmente. Es un buen día para hacerlo porque nadie te va a molestar y podrás dedicarle todo el tiempo que necesites o te apetezca. Lo pasarás bien con esta actividad tan personal.

Virgo

Tu actividad mental, tu habilidad apara analizar las situaciones, estará en plena ebullición y eso va a favorecer que los consejos que des hoy a tus hijos, si tienes, o a tus amigos, sean muy ponderados y prácticos. Hablas con ellos y ayudas a solucionar un problema.

Libra

No debes hacer gala de una excesiva seriedad hoy, en especial con la familia o las amistades. Intenta sonreír, incluso si hay cosas que no marchan del todo bien en el plano económico, una sonrisa puede ser un buen bálsamo para los que tienes cerca.

Escorpio

Hoy pones al servicio de los demás todos tus conocimientos en una materia que puede traer mucha paz o diversión o sensaciones muy intensas relacionadas con la creatividad o la cultura. Será algo que te gratificará mucho y con lo que estarás feliz.

Sagitario

Te interesa tener la mayor cautela en el plano económico. Si has conseguido avanzar y recuperar un trabajo, no es conveniente gastar más de la cuenta. Debes valorar más el dinero, que no suele ser demasiado importante para ti muchas veces.

Capricornio

Es un momento interesante para iniciar un proceso de regeneración espiritual. Poco a poco verás cómo, en el fondo, se trata de plantear una nueva visión de las cosas, no de que cambien ellas, sino de cambiar tu mirada. Mira lo bueno que te ofrece la vida.

Acuario

Es importante que le dediques tiempo a tu imagen, pero sin excesos. Eso significa que no debes dejarte llevar por la pereza para cuidarte, pero que tampoco te obsesiones con la búsqueda de la perfección o de la eterna juventud. Los extremos son malos.

Piscis

Una corriente de simpatía te ayudará a estar hoy de buen humor. Hay una noticia positiva de alguien cercano o ves las cosas con más optimismo y eso te ayuda a relajarte bastante. Además, estás planeando un encuentro que puede estar lleno de pasión.