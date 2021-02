Lourdes Hernández, más conocida por su nombre artístico, Russian Red, es la heroína de las mil caras. Desde que en 2008 lanzara su primer disco, I love your glasses, su estrella no ha dejado de brillar, incluso cuando ha probado con otras disciplinas, como el cine, o se ha lanzado al mundo empresarial regentando una iglesia reconvertida en espacio de eventos en Los Ángeles, donde vive.

Ahora publica These words leaving my body un libro en el que recoge poemas, memorias de la infancia e instantáneas tomadas con su cámara analógica durante la década pasada. En él brinda por la tristeza. Como la creadora defiende, "no hay nada malo en ello". En 20minutos hablamos con ella.

Enhorabuena por These words leaving my body. ¿Contenta con el proceso y la acogida? ¡Gracias! Sí, el proceso de hacer el libro ha sido muy bonito. Elegir los textos, las imágenes y ponerlo en común con Terranova (la editorial) ha sido un regalo en sí mismo. A veces se nos olvida eso, que el proceso de las cosas ha de ser un regalo que nos hacemos. La acogida también ha sido especial y me ha inspirado la idea para algo más...

Pasó unos días en familia para celebrar la Navidad y presentar el libro. ¿Qué tal su estancia en España? ¿Tiene pensado regresar? Han sido unas semanas preciosas. Si, vuelvo a finales de febrero para trabajar en un par de proyectos como actriz. La idea de regresar es más ir y venir. No me veo regresando por completo a Madrid hasta que la vida pase más largo.

Abre el libro contando que su abuelo solía peinar a su abuela. ¿Cómo ha sido la relación con ellos? Mis abuelos nos criaron a mi hermana y a mí. Eran como una extensión de mis padres, pasábamos los veranos juntos y no tengo casi ningún recuerdo de mi niñez que no esté asociado a ellos. Me parecía inevitable hacerles un homenaje. Tan importantes para mí y tan anónimos para el mundo. Tenía que cambiar eso.

Recopila fotos y textos de los últimos diez años. ¿Qué balance hace de esta década? La verdad que el libro es muy personal, no hablo de mis giras, ni de mis discos. Hablo de mi familia, de extraños que me he cruzado por el camino cuyas vidas me he imaginado y hay pensamientos sueltos que construyen mi imaginario. Sé que el libro está ‘incrustado’ en el periodo de una década, pero la realidad es que no sé si puedo hacer tanto balance del tiempo como tal. Creo que haciendo el libro me he conocido mejor.

Russian Red vive actualmente en Los Ángeles (EE UU). SILVIA COCA

Dice que este libro es como un rito de paso. ¿Hacia dónde se dirige? No lo sé, pero sí noto un cambio, como una forma nueva de adueñarme de mi vida. El paso del tiempo da una perspectiva, así, sin escapatoria. Tal vez lo del rito es solo eso.

Memorias de la infancia y de juventud son protagonistas en sus páginas. ¿Cómo manejarse bien con la nostalgia? Es el único lugar en el que vivo, al que respondo de manera nuclear. La nostalgia es mi forma de vida. No sé cómo es manejarse bien en la nostalgia, porque no conozco otra cosa. Nostalgia para comer y para dormir.

Se mudó a Los Ángeles buscando "un lugar nuevo en el que ser". ¿Prueba superada? ¡Definitivamente si!

En España el público aplaudía sus discos, también la crítica y las marcas. ¿Qué le faltaba? Me faltaba poder explorar el mundo. Para mí la vida no empezaba y acababa en la música o en mi carrera profesional, sino en la propia experiencia de la vida. Poder expandirme a otros terrenos físicos y místicos, eso me faltaba.

¿Y en qué lugar queda la música ahora? Sigue siendo un instrumento que uso para conectar, trabajar e inspirarme, pero ya no está en primer plano.

¿Cómo superó el vértigo que conlleva empezar de nuevo? Creo que al cambiar de país fue más fácil reinventarme y empezar a hacer otras cosas. Los lugares nos cambian. No es que fuera fácil, hubo un vértigo, pero está bien dejarse ser en esa sensación. Para afrontar cualquier cambio hay que entender que muchas cosas que no contábamos que fueran a cambiar también cambian. Entrar al vértigo sabiendo eso lo hace más llevadero.

Uno de los textos, escrito en 2009, habla de rutinas domésticas. ¿Cómo es ahora su día a día? Qué gracia que resaltes justo este texto. Me junté con Zahara hace unas semanas y transformamos estas líneas en una canción súper chula. Mi día a día carece de rutina. Lo único que hago siempre es la cama.

Repite como actriz en una película que pronto se rodará. ¿Qué puede adelantarnos? Va a ser una comedia romántica a lo Woody Allen, pero en Madrid. Está escrita y dirigida por Andrea Bagney, directora novel. La voy a protagonizar junto a Gustavo Salmerón y la película se llama Ramona, como mi personaje.

¿No recomienda un libro, un disco y una película que le hayan gustado en los últimos tiempos? Anoche vi una película que acaba de salir que me gustó mucho, Promising Young Woman. El disco, Adult Themes, de El Michels Affairs. Y para leer, Antes de que tiréis mis cosas, de Violeta Gil.