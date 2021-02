El hijo de Camilo Sesto contra todos: sigue sin resolverse la herencia del cantante

Tras una repentina desaparición de joyas y un ordenador con datos privados de Camilo Sesto vuelve a la primera plana un tema que parecía que ya estaba más que resuelto: su herencia. Sin embargo, las distintas partes implicadas aseguran que una solución podría tener que pasar por los juzgados.

Lo último que se supo de la vida de Camilo Sesto, en septiembre del año pasado, en el marco del último programa de la temporada del programa Hormigas blancas, fue sobre su obsesión por el sexo y que Andrea Bronston, una de sus coristas, llegó a quedarse embarazada de él, aunque perdió al bebé. En aquel programa, además, también habló Lourdes Ornelas, la que fuera pareja del músico y madre de su único hijo, Camilo Blanes, a propósito del legado del célebre artista.

Se cumplía un año de la muerte de Camilo Sesto (que ocurrió el 8 de septiembre de 2019) y Ornelas, que había estado en el centro de toda la polémica, se mostró tajante: "El problema con la herencia ya está resuelto: el heredero es Camilín [mote de su hijo]. No son ciertas las cifras de las que se hablan, pero hay muchos derechos de autor. Todo el tema de papeleos le ha descentrado. Heredó, sí, pero heredó también mucha responsabilidad".

"Debe dar el paso y someterse a un tratamiento", finalizaba su madre, sobre las más que creciente sospechas de que su hijo podría haber recaído de ciertas adicciones, lo cual rompía con la idea que se tenía justo en enero de 2020 y que venía a atestiguar que el silencio de Camilo Blanes para con la prensa era solo producto de un nuevo cauce en su vida y una concentración asombrosa por parte del joven para resolver cada fleco de una herencia que, de otro modo, se volvería eterna... o le llevaría a las noches descontroladas y los problemas de salud mental otra vez.

Llegamos hasta el pasado miércoles, 3 de febrero. Ese día,Jaleos publica un extenso reportaje (tras un avance de ESdiario) en el que se detalla que desaparecieron joyas, relojes y un ordenador con datos privados del autor de éxitos como Perdóname o Melina de su casa de Torrelodones antes de su fallecimiento, algo de lo que, aseguraban, tenía constancia Camilín desde hacía unos meses -aunque este jueves afirmaba no saber qué contiene el ordenador ni demasiado relacionado con el supuesto robo-.

Las cuatro esquinas

Si en una de las esquinas está Camilín, en la más próxima a él está su madre, Lourdes, y ambos, aseguran desde el medio, van "a por todas", cambio de abogado incluido. Eso sí, por ahora prefiere no contestar las preguntas de los medios como han podido saber en la realización de otro extenso reportaje sobre el tema en Vanitatis.

"No voy a hablar con Vanitatis ni con nadie. No sé de qué me estás hablando. No he leído nada", afirma Ornelas, a pesar de que hasta ahora había sido quien más sobre el tema había hablado con la prensa, como se puede observar por su antes comentada participación en Hormigas blancas.

La política de "sin comentarios" también la lleva a cabo la nueva letrada del hijo del artista. "No puedo comentar nada respecto de las acciones que vaya a tomar con mis clientes", son sus escuetas palabras ante todos los frentes que está abriendo Camilo Blanes.

Desde el entorno de este y su madre, prosigue Jaleos, se afirma que los responsables de las desapariciones son "las personas de confianza" del intérprete. Ellos, Cristóbal Hueto, administrador y albacea del músico, y Eduardo Guervós, su representante, conforman la tercera esquina.

Están "que trinan" por las sospechas, tan enfadados que responden: "Nada se hizo a espaldas de nadie y con intenciones aviesas". "Todo lo que se ha hecho ha sido siempre respetando la última voluntad de Camilo", argumentan contra otra acusación más acerca de unos supuestos pagos de sueldos y movimientos de dinero través de la sociedad Camilo Ediciones Musicales S.L. después de que el artista feneciera y sin el conocimiento del heredero.

Esta entidad, cuyo administrador único es Cirstóbal Hueto, que ha declinado hacer declaraciones, no actualiza sus cuentas en el Registro Mercantil desde 2018, como detallan en el reportaje de Vanitatis, aunque apostillan que legalmente no tienen obligación de hacerlo.

El museo, las cintas

En la cuarta esquina está el museo en memoria de Camilo Sesto que se está levantando en Alcoy, localidad natal del intérprete de Vivir así es morir de amor. Camilo Jr. les acusa de haber digitalizado unas cintas con canciones de Camilo Sesto en varios idiomas que se cedieron al museo con ánimo de lucro.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcoy, Raúl Llopis, ha respondido a la llamada de Vanitatis. "Se está diciendo mucho de las cintas, pero lo más fácil sería hablar con la discográfica que tenía los derechos del propio artista para tener información al respecto", comienza exponiendo.

Según Llopis, estos derechos de autor "deben de estar preservados", así como "digitalizados los másteres". "Nosotros recogimos esas cintas de un espacio de la casa de Camilo y se trajeron a Alcoy. No han tenido ningún tipo de manipulación y están custodiadas bajo llave. En ningún momento se nos puede atribuir que hayamos digitalizado estas cintas", explica el concejal.

De hecho, Llopis incide en el tratamiento que está recibiendo en la localidad alicantina el legado del artista: "Todos los objetos de los que nosotros disponemos, desde el momento que salieron de la casa de Camilo a unas instalaciones, que nunca hemos desvelado cuáles son por motivos de seguridad, están bajo custodia, con sus alarmas pertinentes y no han sido manipulados ni vulnerados ni utilizados para nada".

Afirma que ellos no tienen "ningún interés económico en la utilización" de ese material así como que solo desean "que se cumpla la voluntad de Camilo en el museo". "Hay que tener clara una cosa: somos una Administración pública y nos debemos a lo que nos debemos. No a vulnerar el derecho de nadie, todo lo contrario", apunta finalmente.

Nada de medios, tribunales

"Lo que tienen que hacer es demandar. Hay una cosa clarísima, antes de abrir el testamento ya se había metido gente en la casa. Cuando murió Camilo, en su perfecto derecho, su hijo fue a dormir y a vivir ahí. Además de otros miembros de su familia y un montón de amigos que tenían. Es muy lógico que si ven que les faltan cosas, que demanden. Llegado el momento, cada uno se defenderá".

Quien habla es Eduardo Guervós, que insta a Camilín y su madre a acudir a los tribunales: "Si con algo no se está de acuerdo, el sistema no es ir a un medio, sino a un juzgado. ¿Para qué ha tenido unos abogados que, al parecer, se han llevado 400.000 euros? Pues para que hagan las cosas bien, no hablar en un medio, sino exigir lo que consideras que es tuyo en los tribunales, velar por tus intereses".

Además, es muy claro tanto en sus argumentos sobre la polémica con el museo de Alcoy ("con la inspección técnica del Ayuntamiento de Alcoy y el albacea se hizo un inventario de las cosas que se destinarían para ese fin y está firmado por el hijo de Camilo"), así como con los objetos desaparecidos.

"15 ó 20 días antes de que muriera Camilo, su ordenador fue enviado a una empresa, Dayfisa, porque tenía un problema. Se le comunicó al hijo dónde estaba el ordenador bajo pago de 800 euros. Ya han tardado en ir a recogerlo... Se le informó por carta y creo que también por teléfono, se les dijo a los abogados. Han tenido más de un año para hacerlo. Y en cuanto a las grabaciones, están inventariadas y en el ayuntamiento. No hay otra", explica pormenorizadamente.

Finalmente, hasta él mismo está pensando en que todos estos frentes abiertos se les pueden volver en contra al heredero y su madre: "Se exponen a una demanda al decir que faltan cosas... ¿Quién estará detrás de todo esto? Desde luego, lo ideal sería que todo estuviera tranquilo y que todo el mundo remara en la misma dirección, que se respete la memoria de uno de los ídolos más grandes que ha tenido nuestro país, que se hicieran las cosas bien".

Aunque Hueto ha rehusado responder, su entorno sí que ha contestado las preguntas del medio, y al igual que Guervós, instan a Camilín y su madre a confiar en la justicia y no tanto en los medios de comunicación: "Lo que tienen que hacer es demandar y poner pruebas sobre la mesa".

De hecho, responden la polémica de la sociedad Camilo Ediciones Musicales S.L. y sus posibles movimientos de dinero: "A Camilo [Blanes] se le convocó para una junta general, no se presentó y ahí está, no tiene más historia. Todo es demostrable y con papeles, que lo resuelvan en los juzgados. Que demande por el robo de joyas, de relojes, de lo que sea... Primero tendrán que demostrar si existían esas presuntas joyas o relojes".

Para acabar, parecen no creerse el tema delas grabaciones, siendo Camilín, como es, músico como su padre: "Cualquier persona inteligente sabe que todas las grabaciones pertenecen a las compañías de discos. Un máster pertenece a la discográfica, y si hay algo inédito, tendrían que pedir permiso al heredero. A ver si Julio Iglesias tiene los másteres de sus temas, que pregunten a las discográficas. Además, se suelen grabar para cada disco muchas más canciones de las que luego forman parte de ellos, se quedan muchas fuera".