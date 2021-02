Cvirus.- L'excomisionat de Torrevella deixa les seues competències de Sanitat a Benejússer després de la seua vacunació

García Gómez ja va anunciar el passat 24 de gener la seua dimissió del càrrec de comissionat per no danyar la imatge de la Generalitat, després de la polèmica per la seua vacunació, encara que defenia que va ser vacunat quan li corresponia.

L'edil ha comunicat a l'alcalde del municipi, el també socialista Antonio Miguel López Arenas, que no deixarà l'acta però que renuncia a les seues competències en el consistori mentre seguisquen obertes les diligències del Ministeri Públic, segons han confirmat a Europa Press fonts de la formació.

Així mateix, el partit ha assegurat que es tracta d'una "decisió personal" i recorda que, malgrat que García figura en la denúncia presentada per dos ciutadans, Salut Pública ja va acreditar que la vacunació del regidor es va produir de manera "correcta" en tractar-se d'un càrrec sanitari del Departament de Salut de Torrevella.

El grup municipal de Ciutadans a Benejússer, que té un edil en el consistori, s'ha atribuït en un comunicat eixe cessament de competències a la "pressió exercida" pels 'taronges' després de fer-se pública la seua vacunació. No obstant açò, el PSPV insisteix que es tracta d'una decisió "personal" i "momentània" que "no està condicionada per la pressió de cap grup polític".