La advertencia de la viróloga Margarita del Val sobre las nuevas cepas del coronavirus

La viróloga del CSIC, Margarita del Val ha considerado este jueves, en una entrevista para Telecinco, que la aparición de nuevas variantes de la Covid-19 es "algo intrínseco a la existencia de virus y de cualquier forma de vida en el planeta". Por lo que asegura que "no tendría sentido que (las cepas) escapasen a las vacunas".

Para la científica es la hora de que los expertos analicen las cepas, pero no conviene alertar a la población. "Los científicos les tenemos que darle vueltas, pero hasta que no se ve el comportamiento hacen falta semanas de observación".

Vacunados sin "el miedo y la ansiedad"

En cuanto a la población vacunada, Del Val asegura que ya pueden quitarse "el miedo y la ansiedad" pero no del todo, pues "se pueden infectar, no sufrirán la enfermedad, pero se pueden convertir en asintomáticos contagiosos".

Por tanto, estos colectivos tienen que seguir "evitando que los cercanos se contagien". Además, debido a su eficacia del 95%, todavía algunas personas podrían pasar la enfermedad, aunque tal vez con menor gravedad en los efectos.

Y es que, a pesar de que el miércoles la farmacéutica AstraZeneca dijera que su vacuna también corta la transmisión entre personas en un 67%, la viróloga considera que faltan estudios que lo demuestren, ya que los ensayos en animales han demostrado que sí que pueden contagiar. "Hasta que lo veamos seamos conservadores", ha apuntillado.

El orden de vacunación

Varios países plantean un cambio en el orden de vacunación, priorizando las dosis para los ciudadanos más contagiosos como los jóvenes. Sin embargo, la experta del CSIC ha explicado que, por el momento, solo se ha probado que las vacunas "protegen", por lo que no se debe apostar por inmunizar a los sectores "contagiosos". Tal vez sí deben orientarse a reducir "la carga importante de bajas laborales por enfermedad aunque sea moderada, para bajar el impacto sobre la masa laboral disponible" en algunas profesiones.

Además, ha recordado que la vacuna de Astrazeneca no ha presentado datos para mayores de 55 años y, sin embargo, a juicio de la EMA no presenta no incidencias. Lo que implica que la decisión de a qué edades se inocula se tomará "por disponibilidad y por mayor adecuación de la vacuna".

Las vacunas españolas

Son tres las vacunas en la que el CSIC trabaja actualmente. La basada en experimentos con animales ha sido la más rápida y, según Del Val está otorgando muy buenos resultados. Y es que esta presenta un una protección frente a la mortalidad del 100%.

Ahora bien, aún se sigue trabajando en esta primera dosis, con el fin de "acceder a nuevos rincones de analisis", a la espera de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) de luz verde para comenzar con los ensayos clínicos.

La vacuna favorita de esta viróloga es la tercera que el CSIC ha puesto en marcha. "Es muy completa pues puede entregarse totalmente a todos los rincones del virus".

Estas dosis están diseñadas para inocularse por vía respiratoria, "para entrenar a nuestro sistema inmunitario exactamente donde se debe". Sin embargo, su proceso de elaboración es mucho más lento, por lo que tardará bastante más que el resto.